Üye Girişi
Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu sosyal medyada gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız? - Son Dakika

Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu sosyal medyada gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

14.12.2021 23:30

Asgari ücret 4 bin liraya çıkarsa ilk önce vatandaşların sevineceğini ancak daha sonra alım gücünün düşeceğini söyleyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sözleri CNN Türk'teki bir programda ele alındı. Kendisine karakter suikastı yapıldığını ifade eden Demirtaş ise yayına bağlanarak "Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün yaptığı açıklamayla asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması halinde olacakları sıralayarak bunun ilk başta vatandaşları sevindireceğini ancak daha sonra alım güçlerinin düşeceğini söylemişti. Demirtaş, gelen eleştirilen ardından ise "Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz, yine 4 yıl öncenin 2000TL maaşından az olur. Önemli olan Nominal Asgari gelir değil, önemli olan NET alım gücünüz" demişti.

SÖZLERİNİN ELEŞTİRİLDİĞİ YAYINA BAĞLANDI

Özgür Demirtaş'ın bu açıklamaları bu akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında ele alındı. Sosyal medya hesabından kendisine karakter suikastı yapıldığını ifade ederek yayına telefonla bağlanmaya karar veren Demirtaş, söz konusu ifadelerine yayında açıklık getirdi.

Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?
Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

"BÜTÜN DÜNYA AKILSIZ, BİR TEK BİZ Mİ AKILLIYIZ?"

Tansiyonun zaman zaman yükseldiği anlarda Demirtaş, faiz artırımı ile ilgili "Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

"100 BİN DE YAPSANIZ ASGARİ ÜCRETLİ DAHA MUTSUZ OLUR"

Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben yıllardır televizyona çıkmıyorum, eğer hakkımda öyle yanlış bir altyazı yazılmasaydı da çıkmayacaktım. Özgür Demirtaş asgari ücrete karşı değil. Özgür Demirtaş şunu söylüyor: Bu tipte yanlış para politikasının olduğu, TL'nin her gün erdiği, dolara bazlı gıda ürünlerinin, kıyafetin, demirin, çeliğin bu kadar arttığı bu ortamda siz asgari ücreti 10 bin de 50 bin de 100 bin de yapsanız sonuçta o asgari ücretli 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre daha mutsuz olur. Önemli olan nominal maaşların artması değil.

Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

"HANİ FAİZ İNİNCE ENFLASYON DA İNİYORDU"

Böyle deyince de faiz lobisi diyorlar. Efendim faiz kötü bir şeydir. Ama faiz bir sonuçtur. Yağmurda nasıl çıkarsınız dışarı şemsiyeyle çıkarsınız. Her yağmur yağdığında insanlarda şemsiye vardır. Ama şemsiye taşıdığınız için yağmur yağmaz, yağmur yağdığı için şemsiye taşırsınız. Aynı şekilde faiz bir sebep değildir sonuçtur. Eğer bir ülkede faizler yüksekse o ülkedeki birtakım şeylerin yanlış yapıldığını göstermektedir. Siz Merkez Bankası'nda faizi indirdiniz, buyurun indirin. Hani faiz inince enflasyon iniyordu? Bir yıldır faiz indiriyoruz.

"ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRÜRSÜNÜZ"

İnsanlar derler ki size, madem faiz enflasyonun sebebi, indirin kardeşim sıfıra o zaman. Hadi hodri meydan bakalım enflasyona ne oluyor. Yapmayın ya. Bu kadar akıldan bilimden uzaklaşırsanız eğer, asgari ücretin de alım gücünü düşürürsünüz efendim. Asgari ücretin artışı geçici olarak insanları rahatlatacaktır. Türkiye'deki gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine, otomobil ürünlerinden elektronik eşyalara demirden çeliğine kadar dolarla. Hammadde dolarla. Siz iş gücünüzü ucuzlaştırarak Çin gibi olamazsınız. Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?"

Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu sosyal medyada gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

Özgür Demirtaş, CNN Türk, Roket, Mars, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu sosyal medyada gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız? - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Nebati'nin 00:05 Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk yorum
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 16:32 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar 15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem

Son Dakika Haberleri
00:06 Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı
00:04 Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk yorum
23:40 Gael Clicy'den yıllar sonra gelen Galatasaray maçı itirafı
23:30 Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu sosyal medyada gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?
23:19 Hande Sarıoğlu, oryantalden sonra dansa merak sardı
22:55 AK Partili Göksu'dan "İBB engelleniyor" iddialarına yanıt verdi
22:49 Saadet zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü serbest bırakıldı
22:38 FIFA Yılın 11'i adayları belli oldu
22:32 BAE, F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti iddiası
22:09 Vitor Pereira'nın yeni takımı bile belli oldu
Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı         
00:07
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?         
14:13
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 00:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu sosyal medyada gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement