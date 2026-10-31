Özpak, Türkiye'nin MICE sektöründe en rekabetçi ülkelerden biri olduğunu söyledi - Son Dakika
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Özpak, Türkiye'nin MICE sektöründe en rekabetçi ülkelerden biri olduğunu söyledi

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Bünyat Özpak, Türkiye'nin MICE sektöründe en rekabetçi ülkelerden biri olduğunu söyledi. Özpak, Didim'deki 9. Uluslararası Düğün, Kongre ve Toplantı Turizmi Forumu'na (IMWF 2026) farklı ülkelerden acenteler, otel yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Türkiye, güçlü turizm altyapısı, lüks otelleri ve ulaşım imkanlarıyla uluslararası toplantı, kongre ve düğün organizasyonlarında tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Toplantı ve Hint düğünleri başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar düzenleyen Inventum Global ve International MICE & Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine, Türkiye'nin düğün ve toplantı turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü altyapısıyla sektörde rekabet gücünün yüksek olduğunu belirten Özpak, "Türkiye, MICE sektöründe, çok dişli, rekabetçi, güçlü altyapısı, sahip olduğu uluslararası uçuş imkanları, lüks otelleri, büyük yatırımları olan bir ülke. Dolayısıyla dünyada en rekabetçi ülkelerden biri." dedi.

Özpak, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu'da yaşayan Hintlilerin Türkiye'de düzenlediği düğün organizasyonlarında artış görüldüğünü belirtti.

Bünyat Özpak, "2026, düğün ve toplantı turizmi açısından bizim beklentilerimizi karşıladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Orta Doğu'dan ciddi potansiyele sahip projeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

Uluslararası organizasyonlar işbirliklerini artırıyor

Özpak, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Düğün, Kongre ve Toplantı Turizmi Forumu'na (IMWF 2026) dünyanın farklı ülkelerinden acenteler, otel yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Forumda uluslararası firmalarla otel ve hava yolu şirketlerinin temsilcilerinin bir araya geldiğini anlatan Özpak, bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımına ve yeni iş bağlantılarının kurulmasına katkı sağladığını vurguladı.

MICE ve düğün turizminin büyük ekonomik hacme sahip olduğunu ifade eden Özpak, forumların sektör temsilcilerine doğrudan görüşme ve işbirliği geliştirme imkanı sunduğunu kaydetti.

Özpak, "Sektörümüz ilişkiler üzerine kurulu. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar aynı etkinliklerde buluşarak ikili görüşmeler yapıyor. Önce ilişkiler gelişiyor, ardından bunlar işbirliğine dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeTurizmSon Dakika

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