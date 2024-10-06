Palamut Avı Bol, İhracat Düşük - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut Avı Bol, İhracat Düşük

Palamut Avı Bol, İhracat Düşük

Eylül ayında palamut avı artarken, ihracattan sadece 14 bin dolar gelir elde edildi. Hamsi ise 1 milyon dolar kazandırdı.

06.10.2024 09:51
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Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu ile birlikte palamut yoğun olarak avlanırken, bu av palamudun ihracat rakamlarına yansımadı. 1 aylık dönemde avlanan bol palamuda rağmen ihracatından 14 bin dolar döviz girdisi sağlanırken, avı daha az olan hamsi ihracatında ise bu rakam 1 milyon 82 bin 39 dolar olarak gerçekleşti.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk gününden beri bol miktarda palamut avlarken, bu durum ihracata pek yansımadı. Bu yılın Eylül ayı döneminde sadece KKTC ve Türkmenistan'a yapılan palamut ihracatından 14 bin 246 dolar döviz girdisi sağlandı.

Bu yılın Eylül ayı döneminde KKTC 5 bin 778 kilogram karşılığı 11 bin 534 dolar, Türkmenistan'a ise bin 490 kilogram karşılığı 2 bin 712 dolar olmak üzere toplamda 7 bin 268 kilogram karşılığı 14 bin 246 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçtiğimiz yıl ise palamut ihracatı avının da az olması nedeniyle hiç yapılamamıştı.

Palamutun avı çok ihracatı yok, hamsinin avı az ihracatı çok

Öte yandan yeni balık sezonunda avının yok denecek kadar az olmasına rağmen bu yılın Eylül ayında Türkiye'den 10 ülkeye hamsi ihracatı yapıldı. Yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 82 bin 39 dolar döviz girdisi sağlanırken palamut avının çok olmasına rağmen ihracatta hamsinin çok gerisinde kaldı.

Yeni sezonda Eylül ayı döneminde en çok hamsi ihracatı Fransa, Belçika ve Almanya'ya yapılırken, Fransa'ya yapılan 72 bin 90 kilogramlık hamsi karşılığı 500 bin dolar, Belçika'ya 32 bin 697 kilogram karşılığı 261 bin 812 dolar, Almanya'ya 23 bin 34 kilogram karşılığı 202 bin 284 dolar ihracat geliri sağlandı. Bu ülkeleri ABD, Ukrayna, KKTC, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kanada izledi.

"Palamudu dış ülkeler tanımıyor"

Trabzon'da faaliyet gösteren deniz ürünleri ihracatçısı Turgay Özsandıkçı, hamsiye oranla ihracatı yok denecek kadar az olan palamudun yurt dışında fazla tanınmadığını söyledi. Özsandıkçı, "Palamudu dış ülkeler tanımıyor. Palamut genellikle bizim sularımızda doğup okyanuslara kadar gidiyor. Palamut Türkiye'de sevilen bir balık özellikle Trabzon'da, İstanbul'da çok seviliyor. Palamudu sevdirmek lazım. Dış ülkelerde palamudu tanıtmak lazım. Palamut bir de sadece bizde değil dünyanın bir çok noktasında da bulunuyor. Burada doğuyor, boğazları geçip Akdeniz'den okyanusa gidiyor. Palamut ihracatı rakamımız çok cüzi bir rakam. Yaklaşık 10-15 bin dolar civarında fazla değil" dedi.

Yeni sezonda hamsi ihracatından şuana kadar 1 milyonun üzerinde döviz geliri sağlandığını kaydeden Özsandıkçı "Hamsi şu an Marmara Denizinde çıktı. Yeni sezonda Hamsi ihracatında 1 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamları var ancak hamsi zamanı henüz gelmedi. Hamsiye yaklaşık 1 aylık bir zaman var. Nedeni, palamut hamsiyi yediği için kaçıyor. Dolayısıyla hamsi şu an için sularımıza pek gelmiyor ama bu sezon hamsi de olacak. bundan umutluyuz" şeklinde konuştu.

Turgay Özsandıkçı, hamsinin tahtını hiçbir balığın sallayamayacağını da belirterek "Hamsiyi Amerika'ya kadar her yere ihraç ediyoruz. Oradaki Türkler Amerikalılara tanıttı. Hamsi yiyen başka bir şey yemez çok lezzetli. Hem lezzetli hem de pişirmesi kolay" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Balıkçılık, İhracat, trabzon, Ekonomi, Finans, Çevre, Döviz, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Avı Bol, İhracat Düşük - Son Dakika

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