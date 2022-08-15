Avrupa'ya yük gönderim süresi 48 saate indi

Pandemiden bu yana dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri ve lojistik krizlerine rağmen bu alandaki kaslarını güçlendiren Türkiye, ihracatını büyütmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2022'nin ilk 7 ayında 119 milyar dolara ulaşan ihracat pazarımızın yarısından fazlasını Avrupa oluşturuyor. Yerli lojistik firması ise Türkiye'deki ihracatçılar ile araç sahiplerini tek bir platformda buluşturarak 72 saate kadar varabilen taşıma sürelerini 48 saate indiriyor.

Pandemiden bu yana küresel lojistik sektöründeki kırılmalara rağmen Türkiye'nin ihracatı büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, 2021'in ilk 7 ayında 115 milyar doları aşan ihracatımız 2022'nin aynı döneminde yüzde 3,47'lik artış kaydederek 119 milyar dolar sınırına ulaşıyor. Bu yıl gerçekleştirilen toplam ihracatın yarısından (yüzde 54) fazlasını ise Avrupa oluşturuyor. Dünya üzerindeki en büyük ekonomik gücü oluşturan bölgelerden Avrupa'ya yapılan ihracat hızla büyürken, yerli lojistik şirketi Naklico, yurt dışına yük göndermek isteyen ihracatçılar ile minivan araç sahiplerini tek platformda buluşturuyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracatın artmasıyla ortaya çıkan lojistik ihtiyacını karşıladıklarını belirten Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Pandemiyle başlayan ve Rusya - Ukrayna savaşıyla tetiklenen küresel taşımacılık sektöründeki krizlere rağmen ülkemiz bu koldaki kaslarını güçlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor. Biz de yerli ihracatçı firmaları hem araç sahipleriyle buluşturuyor hem de son teknolojiyle geliştirdiğimiz yapımızla süreci en pratik ve kolay adımlarla tamamlamalarını sağlıyoruz. Minivan taşımacılığının yanı sıra parsiyel, frigo ve ağır nakliye çözümlerimizle de tüm Avrupa'ya yük taşımacılığı yaparak ülkemizin ihracatına da katkıda bulunuyoruz."

AVRUPA'YA İHRACATTA TESLİM SÜRESİ EN FAZLA 72 SAATTE TAMAMLANIYOR

Slovenya, I·talya, Avusturya, Macaristan, Almanya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa'ya yük ihracatı yaptıklarını aktaran Alper Par, şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa'nın her bir noktasına yaptığımız yük teslimatında minivan taşımacılığını kullanıyoruz. Taşımasını gerçekleştireceğimiz ürünün türüne göre tenteli veya panelvan olan minivan araçları tercih ediyoruz. Gönderileri sektördeki en uygun fiyatlarla, en geç 48 - 72 saatte teslim ederek hem alıcı hem de göndericilerin zaman kaybı riskini ortadan kaldırıyoruz. Tüm kullanıcıların sektöre dair güncel bilgilere ulaşması ve navlun fiyatlarını hesaplaması için de sitemizi sürekli olarak güncel tutuyoruz."

AVRUPA'YA İHRACATTA DENİZ SEFERBERLİĞİ

Çalışma modellerinin ilk adımında kusursuz müşteri deneyiminin yer aldığının altını çizen Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, kullanıcılarına süreç hakkında 7/24 bilgi sağladıklarını belirterek, "Lojistik süreçlerinin etki alanlarında yalnızca insan bulunmadığını biliyoruz ve doğaya önem veriyoruz. Taşımacılık yapacağımız araçları seçerken doğayla uyumlu üretilmiş¸ araçları önceliklendiriyoruz. Çevre bilinciyle geliştirdiğimiz hizmetleri iş dünyasındaki farklı sektörlere de ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak paydaş havuzumu büyütmeyi hedefliyoruz. Buradan aldığımız rüzgarla 2023'te deniz taşımacılığında aktif bir rol oynamayı planlıyoruz. TI·O (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Belgemizle hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyor ve çözümlerimizi ülke ekonomisi için daha çok faydaya dönüştüreceğimize inanıyoruz" dedi.