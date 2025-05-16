Papara\'dan Gençlere Umut Veren Film

PAPARA, gençlere umut vermek ve gençlerin sorunlarına yine gençlerle birlikte çözüm üretmek amacıyla kurduğu Gençlik Departmanı ile 19 Mayıs'a özel bir filme imza attığını duyurdu. Papara Gençlik Elçileri'nin rol aldığı film, gençlere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini ele alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında yurt dışına göç eden gençlerin sayısı 75 bini geçti. Papara ise bu tabloya dayanarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Gençlik Departmanı ile gençlerin sesi olmayı amaçlıyor. Departmanda altı üniversite öğrencisi 'Gençlik Elçisi' olarak aktif rol alıyor. Sosyal fayda odaklı projeler yürüten Papara Gençlik Elçileri, bu kez 19 Mayıs'a özel hazırlanan kampanya filmi için kamera karşısına geçti.

'HAYALLERİMİZİ BURADA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs ruhunu sahiplenen film, Gençlik Departmanı'nın yakında hayata geçireceği projelere gönderme yapıyor.

'Daha kaç genç gidecek?' sorusu ile başlayan filmde gençler hep birlikte yanıt vererek 'Gitmeyeceğiz. Gitsek bile daha güçlü dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz. Hem o gitmedi, biz neden gidelim? Bize sadece bir geçmiş değil, bir gelecek bırakıldı" ifadelerini kullanıyor.

Kreatif süreçleri Papara Pazarlama Ekibi tarafından yürütülen filmin prodüksiyonu Panda Film imzası taşıyor.

'GENÇLERİN YALNIZCA FİKİRLERİNİ DEĞİL, İRADELERİNİ DE DESTEKLİYORUZ'

Papara Kurucusu ve CEO'su Ahmed F. Karslı, Papara Gençlik Departmanı'nın kuruluş amacını şu sözlerle anlattı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce gençliğe duyduğu güven, bugün hala en büyük ilham kaynağımız. Gençler sadece geleceğin değil, bugünün de en büyük dönüştürücü gücü. Biz Papara'da gençlere yalnızca fikirlerini ifade edecek alanlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda bu fikirlerini hayata geçirme cesaretlerini, kararlılıklarını ve iradelerini de sonuna kadar destekliyoruz. Gençlik Departmanı'nı da tam olarak bu inançla kurduk."

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu ise "Papara olarak, gençlere umut ve fırsat veren bir marka olma vizyonuyla çalışıyoruz. Bu filmle hem onların sesine kulak verdik hem de gençliğe olan güvenimizi bir kez daha yürekten vurguladık" dedi.

ANDA: SENİ ÖNEMSEYEN DİJİTAL YOL ARKADAŞIN

Kampanya filmiyle birlikte, Papara Gençlik Departmanı tarafından geliştirilen 'ANDA' adlı uygulamanın da ön tanıtımı yapıldı. Gençlerin duygusal ihtiyaçlarına ve zihinsel iyi oluş süreçlerine destek olmayı hedefleyen ANDA, Türkçedeki kök anlamından ilham alarak bir dijital yol arkadaşı olarak geliştirildi. Uygulamanın çok yakında kullanıma açılması planlanıyor.

PAPARA GENÇLİK DEPARTMANI'NIN 2'NCİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Şirket, Gençlik Departmanı'nın ikinci dönem başvurularının 16 Mayıs itibarıyla başladığını duyurdu. İlk dönemde 9 bin başvuru alan yapı, bu yıl da fikirleri, hayalleri ve cesaretleriyle geleceği şekillendirmek isteyen gençleri beklediğini aktardı. Türkiye genelinde 25 yaş altı, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü Sınıflarında okuyan öğrenciler, 16 Haziran tarihine kadar başvuru yaparak Papara Gençlik Departmanı'nda yer alabilecek.