Patates Üretimi 1.5 Milyon Ton Fazla

Ekonomi

2024 yılında 6 milyon 500 bin ton patates üretimi yapıldı

1 milyon 500 bin ton fazla üretim var

NEVŞEHİR - Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, 2024 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 500 bin ton fazladan patates üretimi yapıldığını söyledi. Nevşehir bölgesinde bulunan bin 321 doğal soğuk hava deposunda 2 milyon 100 bin ton patatesin depolandığının altını çizen Kaya, maliyetlerin yüksek, satışların ise düşük olduğunu söyledi.

2024 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin hektarlık alanda Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, "Kapadokya bölgesinde bulunan bin 321 doğal soğuk hava depolarında yaklaşık 2 milyon 100 bin ton patates bulunmakta. 2024 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin hektar alanda, 6 milyon 500 bin ton patates üretimi yapıldı. Türkiye'nin yıllık patates tüketimi yaklaşık 5 milyon ton civarında. 2024 yılında da 1 milyon 500 bin ton fazla üretilen patates mevcut" dedi.

"İhracatın artırılması gerekli"

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, şu anda yoğunluklu olarak Ukrayna, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'a patates ihracatının yapıldığını söyledi. Irak'a sanayilik patatesin sevk edildiğini söyleyen Kaya, özellikle Azerbaycan'a sevk edilen patateslerde de fahiş fiyatlarda gümrük vergisi alındığının altını çizdi.

"30 bin ton patates ihraç edildi"

Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarından bu sezon sadece 30 bin ton ihraç yapıldığını söyleyen Kahraman Kaya, "Patates üreticilerinin sesi duyulmaz ise bu yıl yaklaşık 600 bin ton patates çöpe gidecek. Buda 2025 yılında ekim az olacağından hem fiyatlar artar, hem de ihraç ettiğimiz patatesi ithal etmek zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'mızdan yardım bekliyoruz"

Türkiye genelinde 2024 yılında patates üretiminde yaklaşık 1 milyon 500 bin ton rekolte fazlalığının olduğunu söyleyen Kaya, "2021 yılında yapılığı gibi devletimizin bu konuya el atmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız bu konuya el atarsa çiftçinin elindeki mallar satılmış olur. Aksi durumda çiftçi 6-7 liraya ürettiği patatesi elden çıkartmak için çok ucuza satmak ve zarar etmek zorunda kalacak. Özellikle ihraç edilen ülkelerdeki gümrük vergileri nedeniyle patates ihracatı çok az oluyor" dedi.