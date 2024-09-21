PATLIB 2024 Konferansı Türkiye\'de Gerçekleşti

Ekonomi

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle düzenlenen PATLIB 2024 Konferansı, TÜRKPATENT'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Programa, EPO Başkanı António Campinos, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak ve Avrupa Patent Sözleşmesine taraf olan 39 ülkenin temsilcileri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Avrupa Patent Ofisi (EPO) Başkanı Antonio Campinos, Türkiye'nin Avrupa'nın en geniş PATLIB ağına sahip ülke olduğunu belirtti. Campinos, Türkiye'nin hızla büyüyen inovasyon ekosistemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin başını çektiği bu güçlü inovasyon ağı, Avrupa'nın en büyük PATLIB ağına ev sahipliği yapıyor ve bu durum Türkiye'yi bu alanda lider konumuna taşıyor" dedi. Türkiye'nin inovasyon merkezi olma yolundaki başarılarına da değinen Campinos, "Geçtiğimiz yıl Teknofest'te Türkiye'deki yenilikçilerin projelerine tanıklık etme fırsatım oldu. Bu etkinlikte sergilenen havacılık ve teknoloji projeleri, Türkiye'nin inovasyonda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. PATLIB Merkezleri, Avrupa Patent Ağı'nın önemli bir ayağı olarak, Avrupa'nın dört bir yanındaki yeniliklerin gelişimini desteklemekte kritik bir rol oynuyor, fikirlerini pazara sunmaya hazırlananlar için ilk durak oluyor. Bu merkezler, sadece patent verilerine erişim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu bilgilerin anlaşılmasını ve ticarileştirilmesini de kolaylaştırıyor" diye konuştu. Campinos, EPO'nun 2028 Stratejik Planı ile patent verilerini daha erişilebilir hale getirerek, inovasyon sürecini hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Campinos, "Patentli buluşların pazara ulaşması önemli, bu nedenle "Deep Tech Finder" gibi platformlarla teknoloji girişimlerini yatırımcılarla buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

'PATLIB MERKEZLERİ TÜRKİYE'NİN İNOVASYON GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ'

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, açılış konuşmasında milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin yenilik ve ekonomik gelişmişlikte küresel bir lider olmayı hedeflediğini ve girişimciliği teşvik eden ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren bir yol haritası izlediğini belirtti. Başkan Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından son yayımlanan Küresel Yenilik Endeksi raporuna göre 10 yılda 68. Sıradan 39. Sıraya yükselmesinin Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin geldiği noktayı işaret etmesi açısından önemli bir gösterge olduğuna değindi.

Başkan Durak, Türkiye'nin sınai mülkiyet ekosisteminde önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, WIPO tarafından yayımlanan Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre Türkiye'nin dünyada tasarım başvurularında 2., marka başvurularında 3. ve patent başvurularında 12. sırada olduğunu ifade etti. PATLIB 2024 Konferansı'nın Türkiye'nin sınai mülkiyet alanındaki başarılarını bir kez daha uluslararası arenada sergilemek için büyük bir fırsat sunduğunu söyleyen Başkan Durak, Türkiye'nin 54 PATLIB Merkezi ile Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirtti. Durak, "Bu merkezler, sadece patent bilgisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji transferi, buluşların ticarileştirilmesi ve yenilikçiliği desteklemede önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin sahip olduğu bu geniş PATLIB ağı, ülkemizin inovasyon ekosistemindeki başarısını yansıtıyor. Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji alanındaki hızlı yükselişi Milli Teknoloji Hamlesi ile desteklenmektedir ve bu hamle kapsamında Türkiye küresel inovasyon sahnesinde lider olmayı hedeflemektedir. Türkiye, girişimciliği teşvik eden ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren bir yol haritası izliyor. Özellikle teknolojik yenilik ve start-up ekosistemimiz bu vizyonun önemli bir parçası" dedi.

KONFERANSIN KAPANIŞI VE GELECEĞE DAİR PLANLAR

PATLIB 2024 Konferansı, 20 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erdi. İki gün boyunca süren etkinlikte, sınai mülkiyet ve inovasyonun geleceği üzerine önemli oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, 'Teknoloji Transferi ve Patent Bilgilendirme Süreçleri', 'Yerel İnovasyon Ekosistemlerinin Güçlendirilmesi' ve 'PATLIB Ağının Geleceği' gibi başlıklar altında fikir alışverişinde bulundu. Etkinlikte, inovasyon ve sınai mülkiyet alanındaki son gelişmeler değerlendirilirken uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişareler yapıldı. Ayrıca, PATLIB ağının genişletilmesi ve daha fazla bölgeye yayılmasıyla ilgili stratejik planlar açıklandı. Konferans boyunca, sınai mülkiyet ekosistemine katkı sağlayacak yeni fırsatlar ele alındı ve farklı ülkelerden gelen uzmanlar arasında verimli bir bilgi paylaşımı sağlandı. Özellikle teknoloji transferine odaklanan oturumlar, yerel inovasyon merkezlerinin desteklenmesi ve bu süreçlerin daha verimli hale getirilmesi üzerine yoğunlaştı. PATLIB Merkezlerinin rolü ve bu merkezlerin yerel ve küresel inovasyonun desteklenmesindeki stratejik önemi vurgulandı.