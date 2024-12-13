Petkim'de Haydar Aliyev Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Petkim'de Haydar Aliyev Anma Töreni Düzenlendi

Petkim\'de Haydar Aliyev Anma Töreni Düzenlendi

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Aliağa'daki yenilenen tören alanında Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev'i andı. Anma etkinliğinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu, büstlerine çelenk sunuldu.

13.12.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in Aliağa'daki yenilenen tören alanında gerçekleştirilen anma töreninde, Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev anıldı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından ve en büyük entegre endüstri gruplarından olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in Aliağa'daki yenilenen tören alanında gerçekleştirilen anma töreninde, Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev anıldı. Gerçekleşen anma etkinliğinde, Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev büstlerinin yer aldığı SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi tören alanının açılışı da gerçekleştirildi. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev, SOCAR Yönetim Ofisi Başkanı Hafiz Zeynalov'un yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Rashad Mammadov, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve birçok kamu kurumu yöneticisi katıldı. Katılımcılar, Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren mirası ve vizyonunu bir kez daha hatırlatarak, onun Türk dünyası için büyük katkılarına vurgu yaptı.

"Haydar Aliyev'in vizyonu hepimize yol gösteriyor"

Törende konuşma yapan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Haydar Aliyev'in Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağları güçlendiren tarihi rolünü hatırlatarak şunları söyledi: "Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev, yalnızca Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının ortak hafızasında önemli bir yere sahip, ileri görüşlü bir liderdir. Ulu Önder'in vizyonu ve bilge liderliği, bugün Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik, iş birliği ve stratejik ortaklık için sağlam bir temel oluşturmuştur. Ulusal Lider'imizin ileri görüşlü politikaları sayesinde bugün Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, her alanda güçlenerek devam ediyor. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi tören alanında yer alan liderlerimizin büstleri, iki önderin ideallerini yaşatan bir sembol olacaktır. Şirket olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve projelerde, Dahi Lider'in ideallerinden ve ortak değerlerimizden ilham alıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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