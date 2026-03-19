Petrol Fiyatları ve Piyasalar Negatif Seyrediyor - Son Dakika
Petrol Fiyatları ve Piyasalar Negatif Seyrediyor

19.03.2026 09:27
Orta Doğu çatışmaları ve Fed'in faiz sabit tutması, piyasalarda negatif bir etki yarattı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda Fed'den gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısının artmasını sağladı.

İran'ın, ABD-İsrail tarafından petrol rafinerilerinin hedef alınmasının ardından, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

ABD'de ÜFE enflasyonist endişeleri artırdı

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon görünümüne dair endişeleri artırdığı bir dönemde ABD'de açıklanan veriler ise üretici enflasyonunun şubatta hızlandığını ortaya koydu. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Üretici enflasyonu yıllık bazda son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artmıştı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Fed, politika faizini sabit bıraktı

Para politikası cephesinde ise Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'te tutarken, bu tahmin 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünün korunduğunun sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin henüz belirsiz olduğunu söyleyerek, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir, ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken." dedi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin son haftalarda yükseldiğini ifade eden Powell, bu durumun muhtemelen Orta Doğu'daki arz kesintilerinin yol açtığı petrol fiyatlarındaki önemli artışı yansıttığını aktardı.

Bunlara ek olarak, Kanada Merkez Bankası (BoC) da üst üste üçüncü toplantısında politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

New York borsası negatif seyretti

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, İran'ın misilleme saldırıları ve Fed'den gelen şahin mesajların etkisiyle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 1,46 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,36 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne alıcılı başladı.

Yeni günde ABD'de tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'e yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselişle 100,2 olurken, yeni günde yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde seyrediyor.

Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerindeki azalma ve dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüş serisi dün 6. işlem gününü tamamladı. Dün yüzde 3,7 değer kaybıyla 4 bin 819 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,7 artışla 4 bin 850 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün İran'ın bazı rafineri ve üretim merkezlerini hedef alması ve almaya devam edeceğini duyurmasının ardından yüzde 6,4 yükselişle 107,3 dolardan kapandı. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde de yükselişine devam ederken, şu sıralarda yüzde 1,3 primle 108,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da gözler ECB ve BoE'de

Avrupa borsalarında petrol fiyatlarında sert yükselişlerin sürmesi ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dün negatif bir seyir izlenirken, yeni günde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarında ECB'nin bugün 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirimi beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Orta Doğu'da çatışmalar devam ederken, diplomatik gelişmeler de yakından takip ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki gelişmelerin yanı sıra bunun bölgesel ve uluslararası etkileri ve sonuçlarını görüştü.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik faaliyetlerinin aksamasının ABD-Siyonist dayatma savaşının bir sonucu olduğunu belirterek, AB ve Avrupa ülkelerinin, saldırganlara baskı uygulaması ve saldırganlıklarını durdurmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Kallas da savaşın güvenlik, insani ve ekonomik sonuçları hakkındaki endişesini dile getirerek, savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki AB'nin tutumunu vurguladı.

Öte yandan, AB, girişimcilerin Birlik genelinde 48 saat içinde tamamen çevrim içi olarak şirket kurmalarını sağlayacak "EU Inc." planı hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "EU Inc. ile her girişimci, AB'nin herhangi bir yerinden 48 saat içinde şirket kurabilecek. Tüm süreç tamamen dijital ve maliyet 100 avronun altında olacak. Asgari sermaye şartı aranmayacak." dedi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Bölgede endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

Japonya'da BoJ politika faizini sabit tuttu

Asya tarafında petrol fiyatlarındaki ivmelenme ve enerji arzına yönelik endişelerin güç kazanmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.

BoJ'un söz konusu kararı 8'e karşı 1 oyla alınırken, Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 13,7 artışla beklentileri geride bıraktı. Aynı döneme ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 4,3 artışla tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ocak ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ise yüzde 2,9 yükseldi.

Bu gelişmelerin yanı sıra bölge genelinde jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki ivmelenme satış baskısı oluştururken, Güney Kore ve Japonya'da finans sektörü, Hong Kong'da ise teknoloji sektöründe dirençlilik dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 düştü.

Yurt içi piyasalar erken kapanacak

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı. Bugün, yurt içi piyasalarda, Ramazan Bayramı'nın arife günü olması dolayısıyla yarım gün seans yapılacak.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,51 azalışla 15.226,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 44,2110'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasada açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 44,3200'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa'da ECB ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.30 BoJ Başkanı Ueda'nın konuşması

12.00 Türkiye, haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi

16.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, şubat ayı öncü endeks

17.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı nedeniyle erken kapanacak

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları ve Piyasalar Negatif Seyrediyor - Son Dakika

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Bursa’da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Eskişehir’de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Eskişehir'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
FIFA’dan Osimhen’e kötü haber FIFA'dan Osimhen'e kötü haber
Bakan Memişoğlu: Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi Bakan Memişoğlu: Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi
Dağ mahalleyi yutuyor 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Kremlin: İran’a İHA’larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı herkes Atatürk detayına takıldı Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı
İBB davasında 7. gün Murat Or: Para verildiğine gözümle şahit olmadım İBB davasında 7. gün! Murat Or: Para verildiğine gözümle şahit olmadım
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
Netanyahu’nun suikast listesi Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu
Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
04:29
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
01:53
Rusya’nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
23:12
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular
İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
21:37
Galatasaray Daikin, CEV Kupası’nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:16
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
