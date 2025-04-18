Petrol Piyasasında Kutsal Cuma Tatili - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Piyasasında Kutsal Cuma Tatili

Petrol piyasalarında Kutsal Cuma tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor; fiyatlar artış gösterdi.

18.04.2025 10:04
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Petrol piyasalarında Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen "Kutsal Cuma Günü" tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Perşembe günü 65,47 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 63,71 dolardan alıcı bulmuştu.

Petrol piyasalarında, bugün Kutsal Cuma Günü tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Geçen hafta son dört yılın en düşük seviyelerini test eden petrol fiyatları, ABD yönetiminin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelere ilişkin müzakere sürecine girilmesiyle yükselişe geçti.

Önceki gün Japon yetkililerle görüşen Trump, dün de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin durdurulması için tanınan 90 günlük süre dolmadan Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Tarifeler konusunda en büyük adımın Trump'ın Çin yönetimiyle masaya oturması olacağı değerlendirilirken, bu yönde olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Trump, dün Oval Ofis'te, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsil ettiğine inandığı yetkililerin görüşmelere başlamak için girişimde bulunduğunu söyledi. Ancak Trump, kendisiyle Şi arasında direkt temas olup olmadığına dair sorulara cevap vermedi.

Ayrıca, ABD'nin karşılıklı tarifeler yoluyla ticaret ortaklarıyla sorun yaşamasının ülkede enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleri varlığını koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD'de yüksek enflasyon ve yavaş büyüme endişeleri, talebin azalacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri anlaşmasıyla ilgili ABD tarafıyla bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Sviridenko, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması metnini hazırlama sürecinde ilerleme kaydettiklerini belirterek "Bugün ABD ile ortak ekonomik ortaklık anlaşmasına doğru bir adım attık. Ukrayna ve ABD, ekiplerimizin yapıcı ortak çalışmasını ve her iki halkımızın yararına olacak bir anlaşmayı sonuçlandırma niyetini ortaya koyan bir zaptı imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Piyasasında Kutsal Cuma Tatili - Son Dakika

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