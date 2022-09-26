Petrol tepetaklak! Benzin ve motorin fiyatlarına güzel indirim geliyor

Araç sahipleri yeni haftada güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarını araştırıyordu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftanın ilk gününde de düşüşünü devam ettirdi ve brent petrol 90, ham petrol ise 80 doların altına geriledi.

BATI FAİZİ ARTIRDI, PETROL DÜŞTÜ

Küresel piyasaların resesyon olasılığını güçlü görmesi ve merkez bankalarının faiz artışına hız vermeleri petroldeki baskıyı artırdı. Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi fiyatları baskıladı.

FİYATLARDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle dolar varlıklarda son 20 yılın zirvesi bir kez daha yenilendi. Faizler 15 yıllın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısıyla petrol üzerindeki satış da arttı. Petrol fiyatlarındaki gerileme haftanın ilk gününde de devam etti. Ham petrol 78,26 dolardan işlem görürken, brent petrol ise 84,50 dolardan değerleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Brent petroldeki sert düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 TL indirimin geleceğini tahmin ediyor.

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

İSTANBUL

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

ANKARA

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.