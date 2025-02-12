Ekonomide nefesler tutuldu! Herkes kritik açıklamaya odaklandı

Ekonomi

Trump\'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın tarife kararları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulamasının yanı sıra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması "ticaret savaşları"nın artabileceğine dair endişeleri besliyor.

GÖZLER ABD'DEKİ ENFLASYON VERİLERİNDE

Başkan Trump'ın söz konusu kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden Fed'in gelecek dönemde politika alanını daraltabileceğine dair kaygılar da fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunumdan alınacak sinyaller yakından takip ediliyor. Söz konusu enflasyon verilerinde Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.

Öte yandan, Fed Başkanı Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün başladı. Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

"ENFLASYON HALA YÜKSEK"

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı. Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla üst üste rekorlar kıran altının ons fiyatı dün 2 bin 943 doları görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 2 bin 898 dolarda dengelendi. Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 886 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 76,5 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 geriledi. Dow Jones endeksi yüzde ise 0,28 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

ABD'YE MİSİLLEME UYARISI

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, Trump'ın çelik ve alüminyon ithalatına vergi getirmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık verileceğini açıkladı. Tarifelerin iş dünyası için olumsuz, tüketiciler için ise daha da olumsuz olduğunu söyleyen von der Leyen, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini bildirdi.

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Öte yandan, AB ile Trump yönetimi arasındaki ilk temas Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi kuruldu. Leyen ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, bir görüşme gerçekleştirdi. İlk bölümü basına açık olan görüşmede iyimser mesajlar verildi.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı yıllık ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın sunumu

22.00 ABD, ocak ayı federal bütçe dengesi