Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak

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Gelen son zamların ardından kara kara düşünmeye başlayan araç sahiplerine nefes aldıracak bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim yapılacak.

22.08.2024 10:53  Güncelleme: 11:04
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var.

1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak

Ekonomi, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ercan Karatas: Vah vah gören sanacak 10 tl indirim yaptılar 31 3 Yanıtla
  • Musa Yüce: Haftaya bindirim yolda 27 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: ACİL ERKEN SEÇİM GELMELİ. Bu sistem sil baştan değişmeli 18 3 Yanıtla
  • Murat Küyük: Kara kara düşünen yok. kör tuttuğunu sistemine devam 17 0 Yanıtla
  • Naz Tuscu: Bir kaç gün sonra 3lira bindirirler :) ?? 15 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Esnafin kobinin halkin nefes alacak gucu kalmadi oyle benzine uc kurus indirimle bu is olmaz, dibe dogru gidiyoruz, 12 1 Yanıtla
  • sehmus fatih: İndir bindlr 11 0 Yanıtla
  • ceyhun balcı: bu habercilerin herşeyi normallestirmeleri yokmu 9 0 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu: varolsun devletimiz nefes aldık?? 0 6 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Aylık enflasyonu düşürecekler 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak - Son Dakika
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