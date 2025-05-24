Prof. Dr. Cemal Zehir, Türk devletleri arasında güçlü ticaret köprüleri oluşturulması gerektiğini belirtti. Zehir, bu sayede ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini ve birlikte hareket etme kapasitesinin artacağını vurguladı.
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24.05.2025 10:25:39. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Cemal Zehir: Türk Devletleri arasında güçlü ticaret köprüleri oluşturulmalıdır - Son Dakika
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