QCAR Mobilite Kahramanmaraş'ta Yeni Şube Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

QCAR Mobilite Kahramanmaraş'ta Yeni Şube Açtı

03.06.2025 12:21
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QCAR Mobilite, Kahramanmaraş'ta 22'nci şubesini açarak Türkiye genelindeki ağını genişletiyor.

Maher Holding'in mobilite alanındaki markası QCAR Mobilite, yeni şubesini Kahramanmaraş'a açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren QCAR Mobilite, Kahramanmaraş'taki açılışla 22'nci acente şubesini hizmete soktu. Firmanın toplam şube sayısı ise 26'ya ulaştı. Kahramanmaraş'ta açılan yeni şubenin sahibi ise Quick Sigorta'nın bölgedeki güçlü iş ortaklarından Bekir Kılıç oldu.

QCAR Mobilite, kısa süre içinde Konya, Antalya, Şanlıurfa, İskenderun ve Diyarbakır şubelerinin de açılışını planlıyor. Marka, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Şubenin açılış törenine, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen'in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin il ve ilçe başkanları, il protokolü, bölge acenteleri, QCAR şubeleri ve davetliler katıldı.

"Kahramanmaraş önemli bir il"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilenlerden Ahmet Yaşar, Kahramanmaraş'ın kendileri için önemli bir il olduğunu, özellikle 6 Şubat depremlerinde ve bu olayın yıl dönümlerinde kentte yer aldıklarını belirtti.

Yerinden yaptıkları yayınlarla kentteki durumu Türkiye'ye aktarmaya ve şehrin moralini yüksek tutmaya çalıştıklarına değinen Yaşar, "Bunun en güzel örneklerinden biri de 1. Quick Sigorta Kahramanmaraş Motosiklet Festivali oldu. Festival alanında QTruck ve QKaravan ile bu festivale elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. Burada, QCAR Mobilite'nin Kahramanmaraş şubesiyle faaliyetlerimizi taçlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruplarının, deprem sonrası bölgede lise inşa etme kararı alması nedeniyle iki hafta önce de Nurdağı'nı ziyaret ettiklerini belirten Yaşar, Gaziantep Üniversitesi'ne ait arazide "Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ve "Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu"nun temellerini attıklarını aktardı.

Yaşar, "Daha önce yaptığımız Quick Sigorta Gülseren- Hüseyin Doğan İlkokulu'nda olduğu gibi, bu binaların temeline de yine acente ve çalışanlarımızın isim ve imzalarının yazılı olduğu kapsülleri bıraktık. Bölgede hayırlı işler yapmaya devam edeceğiz, inşallah. Hem hayır işleriyle, hem sigorta ve QCAR faaliyetlerimizle, hem de festivallerimizle bu şehrin moralini yüksek tutmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni araçlarla hizmet verecek

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen de Kahramanmaraş'a yaptığı yatırım nedeniyle şubenin sahibi Bekir Kılıç'a teşekkür ederek, bu yatırımların turizme ve istihdama katkısı olacağını, şubenin, yeni araçlarla hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Bekir Kılıç ise bir aile şirketi vasıtasıyla QCAR Mobilite şubesini açmaktan memnuniyet duyduklarını, Kahramanmaraş'a yeni bir işletme kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

QCAR Mobilite'nin, yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine başladığını ve Türkiye'nin birçok yerinde şube açtığına değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Umuyorum çok kısa sürede Türkiye'nin 81 iline ve birçok ilçesine şubelerimiz yayılacak. Kahramanmaraş ise 6 Şubat felaketi sonrasında siyasetçisinden bürokratına ve vatandaşına kadar şehrin tüm renklerinin el ele verip hızla kalkındırmaya çalıştığı bir şehir. Bugünkü açılış da bunun bir göstergesi. QCAR Mobilite güçlü bir marka, çünkü arkasında Maher Holding var. Quick Sigorta, QPAY, Quick Finans ve daha birçok iştiraki de bulunan holdingin, oluşturduğu ekosistemi ayrıca kıymetli buluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi QCAR Mobilite Kahramanmaraş'ta Yeni Şube Açtı - Son Dakika

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