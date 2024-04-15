Ramazan Bayramı\'nda turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Ekonomi

Ramazan Bayramı'nda turistik tesislerde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşan Egeli turizmciler, erken başlayan yeni sezon için umutlarını artırdı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin turizm sektörü için doğru bir karar olduğunu söyledi.

Bayram tatili boyunca yaklaşık 20 milyon insanın seyahat ettiği, bunun 7 milyona yakınının tesislerde konakladığının tahmin edildiğini dile getiren İşler, Ege'deki turizm merkezlerinin de bu hareketlilikten payını aldığını belirtti.

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'de turizm sezonunun bir ay önce açıldığını kaydeden İşler, şöyle konuştu:

"Türkiye turizminde bu sezon için konulan 60 milyon turist hedefinin startını Ramazan Bayramı'ndaki yüzde 100 doluluklarla vermiş olduk. Türkiye 2024 yılında tüm zamanların en iyi rakamını yakalayacak. Erken rezervasyonlarda da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış görülüyor."

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Çeşme'nin "kış uykusundan uyandığını", tesislerin tam doluluğa ulaştığını dile getirdi.

Satışların erken rezervasyonla devam ettiğini bildiren Demir, "Erken rezervasyonları ocak ayında, bir önceki yılın fiyatlarıyla açtık. Bayramda da bu satışlarımız devam etti." dedi.

Pamukkale'yi 91 bin 109 kişi ziyaret etti

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale'nin bayram tatilinde adeta dolup taştığını ifade etti.

Ören yerine 9 günlük bayram tatili sürecinde 91 bin 109 kişinin geldiğini anlatan Şen, günlük ortalama girişlerin 2-3 bin seviyesinden 10 binlere çıktığına işaret etti.

Bazı misafirlerin yoğunluk nedeniyle Pamukkale'ye giriş yapamadan dönmek zorunda kaldığını aktaran Şen, "Otelden pansiyona kadar tüm tesislerimiz doluydu. Deniz, kum ve güneşin haricinde kültür destinasyonlarının ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz. Denizli, bundan sonra turizmde sayı ve nitelik olarak payını artıracak." diye konuştu.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de 9 günlük tatili hava sıcaklıklarının de desteklediğini, ilçede açık olan otellerin sezona tam dolulukla başladığını belirterek, "Yeni sezon rezervasyonlarımız da fena değil. Bu şekilde devam ederse yeni sezonda yerli pazarda da ciddi bir artış olur diye düşünüyorum." dedi.