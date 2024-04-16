Ramazan Bayramı Tatilinde Türkiye Genelindeki Havalimanlarında 6 Milyon 852 Bin 948 Yolcu Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen 42 bin 573 uçak trafiğiyle 6 milyon 852 bin 948 yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bayram tatiline dair hava yolu istatistikleri paylaştı.
Uçak yolculuğunun gündelik hayatın vazgeçilmezi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen 42 bin 573 uçak trafiğinde 6 milyon 852 bin 948 yolcu seyahat etti. Hava yollarında artan yolcu sayıları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında güvenli, ekonomik, konforlu ve hızlı bir hava yolu ulaşımı sağlamak için Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeler ve hizmetlerimizle taçlandırarak ulaşımın yüzyılı yapacağız."
Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 22 yılda yaptıkları hava yolu yatırımlarının meyvesini verdiğini, vatandaşların yolculuklarda uçak konforunu tercih ettiğini vurguladı.
"Hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz"
Bakanlık olarak ulaşımın her modunda, son teknoloji sistemler ve yatırımlarla ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattıklarının altını çizen Uraloğlu, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede ülkemizin ekonomisini ve istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin turizmini, sanayisini ve ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İstanbul Havalimanı'nı 9 günde 2 milyondan fazla yolcu kullandı
Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024'ün yolcu rekorunun kırıldığını kaydetti.
Tatili kapsayan 5-14 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda 14 bin 546 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 212 bin 709 yolcuya hizmet verildiğini, 14 Nisan'da da 245 bin 995 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.
Turizm bölgelerindeki havalimanları yoğun çalıştı
Uraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru önemli oranda seyahat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
Turizm merkezlerindeki havalimanlarının da bayram tatilinde yüksek oranlı dolulukla çalıştığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
" Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 502 uçak trafiği gerçekleşti ve 365 bin 972 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan'da ise 42 bin 453 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti ve 324 bin 595 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan'da 38 bin 168 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Turizm şehrimiz Antalya'ya ise yine en fazla yolcunun seyahat ettiği şehirlerimizden oldu. Antalya Havalimanı'nda 4 bin 941 uçak trafiğinde 786 bin 962 yolcuya hizmet verilirken 13 Nisan'da 97 bin 791 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'nda 764 uçak trafiği gerçekleşti ve 76 bin 544 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 736 uçak trafiği gerçekleşirken 115 bin 960 yolcuya hizmet verildi."
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