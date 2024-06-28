Rosatom, İstanbul'da düzenlenecek Nükleer Enerji Fuarı'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rosatom, İstanbul'da düzenlenecek Nükleer Enerji Fuarı'na katılacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul'da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2024'e katılacak. Rosatom temsilcileri, fuar ve zirve kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin bilgiler verecek, küçük modüler reaktörler ve lojistik alanındaki ürünler hakkında bilgi aktaracak. Ayrıca, düşük karbonlu üretimin geleceği hakkında bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

28.06.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 6. Uluslararası Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2024'e katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom temsilcileri, İstanbul'da yapılacak NPPES-2024 zirvesinde iş birliği alanları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin bilgiler verecek.

Bu kapsamda Rosatom'un Türkiye'de hayata geçirdiği Akkuyu NGS de gündemde olacak. Akkuyu Nükleer AŞ'den üst düzey temsilciler projede gelinen nokta ve inşaat sahasındaki son duruma ilişkin önemli bilgiler verecek.

Forumun ana başlıklardan biri de Rosatom'un uzman olduğu ve nükleer enerji gelişiminin gelecek vaat eden alanlarından biri küçük modüler reaktörler (SMR) olacak. Rosatom temsilcileri karada ve denizde faaliyet gösteren SMR'lere ilişkin projeleri aktaracak.

Nükleer santrallerin yaşam döngüsünün son aşaması olan lojistik alanındaki Rosatom ürünlerine ilişkin bilgilerin de verileceği forum kapsamında şirket, ayrıca düşük karbonlu üretimin geleceğine ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.

Forum kapsamında devlet kurumlarından ve uzman topluluklarından temsilciler enerji dönüşümünü sağlayacak araçların yanı sıra Birleşmiş Milletler iklim hedeflerini karşılayan yüksek verimli ve düşük karbonlu enerji geleceğinin şekillendirilmesinde nükleer enerjinin yerini tartışacak.

Modern yüksek teknoloji ürünlerine ayrılan fuardaki sergide ise Rosatom'un düşük karbonlu üretim alanındaki faaliyetleri, büyük ve küçük ölçekli NGS projeleri, yüzer nükleer santrallerin yanı sıra rüzgar enerjisine ilişkin bilgiler verilecek.

Fuarda ayrıca lojistik ve tıbbın yanı sıra kompozit malzemeler ve diğer birçok alan dahil olmak üzere nükleer endüstrinin enerji ve enerji dışı teknolojileri hakkında bilgiler de yer alacak.

Nükleer enerji şirketleri, nükleer tedarikçiler, ulusal endüstri düzenleyicileri ve Türkiye'deki diğer ilgili kurumlar arasındaki en büyük diyalog platformu NPPES, geçen yıl Türkiye, Rusya, Çin, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerden yaklaşık 1300 delege ve konuğu ağırlamıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Rusya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom, İstanbul'da düzenlenecek Nükleer Enerji Fuarı'na katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Rosatom, İstanbul'da düzenlenecek Nükleer Enerji Fuarı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement