Rosatom, İstanbul'da düzenlenecek Nükleer Enerji Fuarı'na katılacak

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 6. Uluslararası Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2024'e katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom temsilcileri, İstanbul'da yapılacak NPPES-2024 zirvesinde iş birliği alanları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin bilgiler verecek.

Bu kapsamda Rosatom'un Türkiye'de hayata geçirdiği Akkuyu NGS de gündemde olacak. Akkuyu Nükleer AŞ'den üst düzey temsilciler projede gelinen nokta ve inşaat sahasındaki son duruma ilişkin önemli bilgiler verecek.

Forumun ana başlıklardan biri de Rosatom'un uzman olduğu ve nükleer enerji gelişiminin gelecek vaat eden alanlarından biri küçük modüler reaktörler (SMR) olacak. Rosatom temsilcileri karada ve denizde faaliyet gösteren SMR'lere ilişkin projeleri aktaracak.

Nükleer santrallerin yaşam döngüsünün son aşaması olan lojistik alanındaki Rosatom ürünlerine ilişkin bilgilerin de verileceği forum kapsamında şirket, ayrıca düşük karbonlu üretimin geleceğine ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.

Forum kapsamında devlet kurumlarından ve uzman topluluklarından temsilciler enerji dönüşümünü sağlayacak araçların yanı sıra Birleşmiş Milletler iklim hedeflerini karşılayan yüksek verimli ve düşük karbonlu enerji geleceğinin şekillendirilmesinde nükleer enerjinin yerini tartışacak.

Modern yüksek teknoloji ürünlerine ayrılan fuardaki sergide ise Rosatom'un düşük karbonlu üretim alanındaki faaliyetleri, büyük ve küçük ölçekli NGS projeleri, yüzer nükleer santrallerin yanı sıra rüzgar enerjisine ilişkin bilgiler verilecek.

Fuarda ayrıca lojistik ve tıbbın yanı sıra kompozit malzemeler ve diğer birçok alan dahil olmak üzere nükleer endüstrinin enerji ve enerji dışı teknolojileri hakkında bilgiler de yer alacak.

Nükleer enerji şirketleri, nükleer tedarikçiler, ulusal endüstri düzenleyicileri ve Türkiye'deki diğer ilgili kurumlar arasındaki en büyük diyalog platformu NPPES, geçen yıl Türkiye, Rusya, Çin, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerden yaklaşık 1300 delege ve konuğu ağırlamıştı.