Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde - Son Dakika

21 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya, birçok ülke tarafından ekonomik ve siyasi yaptırıma maruz kaldı. İlk olarak Rusya'nın önde gelen oligarklarının yurt dışında bulunan mal varlıkları hedef alındı. Özellikle İngiltere'de kümelenen bu Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konuluyor ve ticari işlemleri de yasaklanıyor.

PUTİN'İN LONDRA'DAKİ SERVETİNİ ÖZEL EKİP ARIYOR

İngiltere İçişleri Bakanlığı ile çalışan Ulusal Suç Dairesi (NCA) ise şimdi özel olarak kurulan 'Kleptokrasi' birimiyle Putin'in mal varlıklarını bulmayı hedefliyor. Rus liderin milyonlarca poundluk kişisel servetinin Londra'daki mal varlıklarının içine gizlendiği düşünülüyor.

İŞ İNSANLARI ÜZERİNDEN KAZANMIŞ

NCA, bu soruşturmayı istihbarat birimleriyle ortak yürütüyor. Öncelikli hedefin ise Putin'in servetinin İngiltere'yle bağlantılı oligarklar izlenerek bulunması olduğu bildiriliyor. Putin'in bu serveti Kremlin'den 'onaylı' anlaşmalar sayesinde palazlanan iş insanları üzerinden kazandığına inanılıyor.

SERVETİNİN 200 MİLYAR DOLAR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

2017'de, yine bir başka yaptırım davası için çalışan Bill Browder adındaki finans uzmanının ABD Senatosu'nda verdiği ifadeye göre Rus liderin kişisel serveti 200 milyar dolar civarında. Bu da onu dünyanın en zengin adamı yapıyor.

BORIS JOHNSON DUYURMUŞTU

İngiliz lider Boris Johnson savaşın başladığı ilk günlerde NCA'nın Rusya içindeki Kleptokrasi hücreleriyle mücadele başlatacağını duyurmuştu. Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlatan İngiltere'nin birincil hedefi ise kendi ülkesinde gizlenen Rus varlıklarına ulaşmak ve bunları dondurmak. Putin için de kişisel olarak yaptırım kararı veren NCA, bu sayede tespit ettiği mal varlıklarını dondurma yetkisine kavuşuyor.

İngiltere'de kurulan bu yeni istihbarat biriminin tek amacı sadece delinen yaptırımları bulmak değil; Rus hükümetiyle ortak çalışan 'kirlenmiş' elitleri tespit ederek ilerideki yolsuzlukları da önlemek olarak açıklandı. Bu soruşturma aynı zamanda Putin'in servetini tespit edebilmek için de gerekli.

RUSYA, "YILLIK GELİRİ 10 MİLYON RUBLE" DEDİ

Resmi kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık gelirini 10 milyon ruble olarak açıkladı. Bu da 70 bin pound gibi bir yıllık maaşa denk geliyor.

KANITLAMAK ZORUNDALAR

NCA'nın Kremlin'le direkt bağlantısı olan mal varlıklarına ulaşması çok kolay değil. Ulusal Suç Dairesi elde ettiği bilgileri MI5 ve MI6 gibi istihbarat teşkilatlarıyla paylaşarak bu sonuçların geçerliliğini kanıtlamak zorunda olacak. İngiltere'de gerçekleşecek bu soruşturmalar için muhalefet kanadından da iktidara baskı yapılmaya devam ediliyor. İşçi Partili vekiller iktidara yaptırımların uygulanmasında geç kalındığını söyleyerek kararların daha hızlı alınıp uygulamaya konması gerektiğini hatırlatıyor.

KLEPTOKRASİ NEDİR?

Bu kavram bir ülkede iktidarı ele geçiren bir siyasi grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması anlamında kullanılan terim.