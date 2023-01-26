Çifte indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatının 60 kuruş düşmesi bekleniyor - Son Dakika
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Çifte indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatının 60 kuruş düşmesi bekleniyor

26.01.2023 11:06

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya sebep olurken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri birbiri ardına geliyor. 27 Ocak cuma gününden itibaren benzin ve motorinde 60 kuruşluk çifte indirim bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 11 kuruş, motorin ise 23 lira 48 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

60'AR KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

BENZİN 21 LİRA 11 KURUŞ, MOTORİN 23 LİRA 48 KURUŞTAN SATILACAK

Yarından itibaren geçerli olacak indirimlerle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 11 kuruş, motorin ise 23 lira 48 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çifte indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatının 60 kuruş düşmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çifte indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatının 60 kuruş düşmesi bekleniyor - Son Dakika
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