Sabancı Renewables ABD'de Güneş Enerjisi Yatırımı Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sabancı Renewables ABD'de Güneş Enerjisi Yatırımı Yapıyor

Sabancı Renewables ABD\'de Güneş Enerjisi Yatırımı Yapıyor
08.07.2025 13:40
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Sabancı Renewables, Teksas'ta 156 MWdc kapasiteli yeni güneş enerjisi santralini satın aldı.

ABD'de yatırımlarıyla temiz enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen Sabancı Renewables, karbon emisyonlarını azaltan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen projelerini sürdürdüğünü duyurdu. Bu vizyon doğrultusunda Teksas'ın McLennan County bölgesinde yer alan Pepper isimli yeni güneş enerjisi santralini portföyüne katmak üzere OCI Energy ile satın alma anlaşması imzaladı.

Türkiye'de, 4.000 MW'ı aşan kurulu gücü ve 30 santraliyle ülkenin enerji arz güvenliğinde rol üstlenen Enerjisa Üretim ile Sabancı Holding, bu yetkinliğini küresel arenaya taşıyarak yüzde 100 iştiraki Sabancı Renewables aracılığıyla ABD'deki enerji yatırımlarını sürdürüyor.

Teksas'ta yer alan ve tamamlandığında 156 MWdc kapasiteye ulaşması hedeflenen Pepper GES projesiyle şirketin, portföyüne önemli bir kurulu güç eklemiş olacağı aktarıldı. Şirket bu yatırımıyla hem ölçek hem de coğrafi çeşitlilik açısından ABD'deki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Pepper GES, Sabancı Renewables'ın halihazırda Cutlass II GES ve Oriana GES yatırımlarıyla faaliyet gösterdiği ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) enerji piyasasında konumlanıyor. Şirket, inşaat çalışmalarının Aralık 2025 itibarıyla başlaması planlanan yatırımın devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 660 MWdc seviyesine taşımaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki 5 yıllık dönem için 3.000 MWdc portföy hedefi belirledi.

Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Climate Technologies CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu şunları söyledi:

"ABD'de yenilenebilir enerji alanındaki büyüme yolculuğumuzu istikrarlı adımlarla sürdürüyoruz. Cutlass II GES ve Oriana GES projeleriyle başlattığımız bu yolculuk, bugün itibariyle yaklaşık 500 MWdc'lik kurulu gücümüzle sürüyor. Bünyemize kattığımız Pepper GES ile beraber toplamda 660 MWdc seviyesine kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Biz bu tabloya yalnızca bugünün başarısı olarak bakmıyor, orta vadede ulaşmayı hedeflediğimiz 3.000 MWdc'lik yenilenebilir enerji vizyonumuzun bir kilometre taşı olarak görüyoruz.

"Türkiye'de başarıyla yönetilen çeşitlendirilmiş enerji portföyünden edinilen köklü uzmanlık ve operasyonel yetkinlik, bugün ABD pazarında attığımız adımların en güçlü dayanağını oluşturuyor. ERCOT gibi stratejik bir pazarda üç projeyle varlık göstermek, bu bölgeye duyduğumuz güvenin ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi. Stratejik çeşitliliği sağlamak amacıyla ERCOT'un en aktif bölgeleri olan Houston, Kuzey ve Güney enerji bölgelerine yatırım yapıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem karbon emisyonlarını azaltıyor hem de yerel ekonomilere istihdam ve kalkınma katkısı sağlıyoruz. Tam kapasiteye ulaştığında, yıllık yaklaşık 292 GWh temiz enerji üretecek olan bu proje, ABD'nin iklim hedeflerine ve yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak.

"Üretilen enerji, Teksas eyaletinde yaklaşık 28 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 133 bin ton karbon salımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirlik açısından güçlü bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için köprü kurmaya kararlıyız. Bu stratejik adımla yalnızca ABD'de yatırım yapan bir şirket olmanın ötesine geçiyor, sahada inşa eden, yöneten ve geleceği şekillendiren bir oyuncu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katma değerli projelerle yol almaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Teksas, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Renewables ABD'de Güneş Enerjisi Yatırımı Yapıyor - Son Dakika

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