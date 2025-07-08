Sabancı Renewables Teksas'ta Yeni GES Satın Aldı

Sabancı Renewables, Teksas'ın McLennan County bölgesinde yer alan Pepper isimli yeni güneş enerjisi santralini (GES) portföyüne katmak üzere OCI Energy ile satın alma anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'de yatırımlarıyla temiz enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen Sabancı Renewables, karbon emisyonlarını azaltan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen projelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu vizyon doğrultusunda Teksas'ın McLennan County bölgesinde yer alan Pepper isimli yeni güneş enerjisi santralini portföyüne katmak üzere OCI Energy ile satın alma anlaşması imzaladı.

Teksas'ta yer alan ve tamamlandığında 156 megavat kapasiteye ulaşması hedeflenen Pepper GES projesiyle Sabancı Renewables, portföyüne önemli bir kurulu güç eklemiş olacak. Şirket, bu yatırımıyla ölçek ve coğrafi çeşitlilik açısından ABD'deki varlığını daha da güçlendiriyor.

Şirketin 5 yıllık hedefi 3 bin megavat portföy hedefi

Pepper GES, Sabancı Renewables'ın halihazırda Cutlass II GES ve Oriana GES yatırımlarıyla faaliyet gösterdiği ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) enerji piyasasında konumlanıyor.

İnşaat çalışmalarının Aralık 2025 itibarıyla başlaması planlanan yatırımın devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 660 megavat seviyesine taşımaya hazırlanan Sabancı Renewables için Pepper GES önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Şirket, önümüzdeki 5 yıllık dönem için 3 bin megavat portföy hedefi belirledi.

"Katma değerli projelerle yol almaya devam edeceğiz"

Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Climate Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, ABD'de yenilenebilir enerji alanındaki büyüme yolculuğunun istikrarlı adımlarla sürdüğünü belirtti.

Cutlass II GES ve Oriana GES projeleriyle başlatılan söz konusu yolculuğun, bugün itibariyle yaklaşık 500 megavat kurulu güçle devam ettiğine işaret eden Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bünyemize kattığımız Pepper GES ile beraber toplamda 660 megavat seviyesine kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Biz bu tabloya yalnızca bugünün başarısı olarak bakmıyor, orta vadede ulaşmayı hedeflediğimiz 3 bin megavatlık yenilenebilir enerji vizyonumuzun bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Türkiye'de başarıyla yönetilen çeşitlendirilmiş enerji portföyünden edinilen köklü uzmanlık ve operasyonel yetkinlik, bugün ABD pazarında attığımız adımların en güçlü dayanağını oluşturuyor. ERCOT gibi stratejik bir pazarda 3 projeyle varlık göstermek, bu bölgeye duyduğumuz güvenin ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi."

Doğancıoğlu, Stratejik çeşitliliği sağlamak amacıyla ERCOT'un en aktif bölgeleri olan Houston, Kuzey ve Güney enerji bölgelerine yatırım yaptıklarını kaydetti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon emisyonlarının azaltıldığını, aynı zamanda yerel ekonomilere istihdam ve kalkınma katkısı sağladıklarını vurgulayan Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tam kapasiteye ulaştığında, yıllık yaklaşık 292 gigavatsaat temiz enerji üretecek olan bu proje, ABD'nin iklim hedeflerine ve yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak. Üretilen enerji, Teksas eyaletinde yaklaşık 28 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 133 bin ton karbon emisyonunun önüne geçerek çevresel sürdürülebilirlik açısından güçlü bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için köprü kurmaya kararlıyız. Bu stratejik adımla yalnızca ABD'de yatırım yapan bir şirket olmanın ötesine geçiyor, sahada inşa eden, yöneten ve geleceği şekillendiren bir oyuncu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katma değerli projelerle yol almaya devam edeceğiz."