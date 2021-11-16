Üye Girişi
Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü

16.11.2021 11:05

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan bu yıl elde edilen verim üreticinin yüzünü güldürürken, hasat etkinliği kapsamında...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan bu yıl elde edilen verim üreticinin yüzünü güldürürken, hasat etkinliği kapsamında ilçeye gelen ziyaretçiler de turizmcileri sevindirdi.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 29 çiftçi tarafından 58 dekar alanda üretiliyor.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 60 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 27 kilogram hasat yapıldı.

"Güzel bir hasat dönemi geçirildi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, safranın yörenin en önemli bitkilerinden olduğunu söyledi. Safranın birçok köyde ekildiğini belirten Gürel, "Şu anda 8 köyde 29 üretici toplamda 58 dekar alanda üretim yapıyor. 27 kilogram hasat elde edildi. Bu rakam da geçmiş yıllara bakıldığında çiftçimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Gürel, güzel bir hasat dönemi geçirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir taraftan tarım alanında ürün hasadı yapıldı, diğer taraftan da safran hasadı dönemlerinde neredeyse 1 ay boyunca bölgemize misafir akınına uğradı. Otellerimizin özellikle hafta sonları dolup taştığını ifade edebilirim. Bir taraftan çiftçimizin yüzü gülerken, diğer taraftan turizm sektöründe faaliyet gösteren insanların da yüzü güldü. Yeni bir sektör oluşmaya başladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde de safran hasadı etkinlikleri yapılarak bölgenin turizmine katkıda bulunmaya başladı. Karabük yöresi de bu safran hasatlarından nasibini almaya başladı."

"Safran hasadı döneminde bölgemize yaklaşık 80-90 bin kişi ziyarete geldi"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde yaklaşık 27 dekar alanda safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz da 1 Ekim'de başladıkları safran hasadını tamamladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, 20 kilogramın üzerinde ürün elde ettiklerini aktararak "Bu verimi bekliyorduk. Bizim için bu güzel bir şey, gurur verici. Safranın kilogram fiyatı 60 bin lira civarında." diye konuştu.

Hasadın ardından tarlayı bakıma alacaklarını anlatan Yılmaz, "Burası ziyarete açık. Safran tarlalarını görmeye yurt içinden ve yurt dışından misafirler geliyor. 45 günlük safran hasadı döneminde bölgemize yaklaşık 80-90 bin kişi ziyarete geldi. Turizmden ilgileneneler bu durumdan memnun. Oteller doluydu." ifadesini kullandı.

Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü
Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü
Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü
Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü
Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Hasat, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 11:24 Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti 11:17 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 10:23 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi

Son Dakika Haberleri
11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır
11:27 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı         
11:28
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Safran hem üreticinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement