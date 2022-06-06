Sağlık ihracatına yönelik destekler ve "Heal in Türkiye" portalı tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Coğrafi konumumuz, doğal kaynaklarımız ve iyi yetişmiş beşeri sermayemizle, sağlık turizminin her alanında küresel liderliğe oynayabilecek kaliteye sahibiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla, TOBB'da düzenlenen "Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi ve Yeni Destekler ve Portal Tanıtımı" programındaki konuşmasında, sağlık turizminin, Kovid-19 salgınından sonra, küresel ölçekteki fırsat alanlarından biri olduğunu söyledi.

"Coğrafi konumumuz, doğal kaynaklarımız ve iyi yetişmiş beşeri sermayemizle, sağlık turizminin her alanında küresel liderliğe oynayabilecek kaliteye sahibiz" diyen Hisarcıklıoğlu, salgın süresince fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Sağlık hizmetlerinin hem kapsamı ve hem de kalitesiyle Türkiye'nin dünya çapında tanınan bir noktaya geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak biz de hem sektörümüzün gelişimine destek olmak hem de önümüze çıkan bu küresel fırsat penceresini değerlendirmek üzere, geçtiğimiz yıl Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisimizi kurduk." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu Mecliste bulunan kuruluşların ortak özelliğinin kapasitelerinin çok önemli bir bölümünü sağlık turizmine ayırmaları olduğunu belirterek, Meclisin sağlık turizminin markalaşma sürecinde, yol haritasını belirlemek üzere kolları sıvadığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığının özel sektöre değer katan her işte TOBB'u desteklediğini, yollarını açtığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de sizin liderliğinizde, yine hayırlı iş gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yine bu salonda, Sektörel Ekonomi Şurası'nda bir araya gelmiş, sektörlerimizin talep ve sıkıntılarını aktarmıştık. Hizmetler sektörünün ihracat potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesini ve yeni bir teşvik politikasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştik. Siz de (Ticaret Bakanı Mehmet Muş) o gün, hizmet ihracatına yönelik yeni bir yapılanmanın müjdesini vermiştiniz."

Ticaret Bakanlığında çok kısa bir süre içerisinde de sadece bu alana yönelik bir Genel Müdürlük kurulduğunu ve Bakan Muş'un hizmet sektörü temsilcilerini tek tek kabul ederek, önerilerini dinlediğini belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında da titiz ve kapsamlı bir çalışmayla, bugün açıklayacağınız sağlık turizmi destek programını ortaya çıkardınız. Bu paket, istişareyi öne çıkartarak, özel sektörün görüş ve önerilerine kulak verildiğinin de en açık göstergesidir. Özel sektör olarak istişareyi çok önemli buluyoruz. Markalaşmadan, istihdam desteklerine, sağlık sigortasından ürün yerleştirme ve reklam gibi tüketici odaklı desteklere kadar birçok yeniliğin bu paket içerisinde yer aldığını görüyoruz."

"Hedefimiz sağlık hizmeti ihracatında ilk 3'e girmek"

Hizmet İhracatçıları Birliği ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da hizmet sektörünün 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 58,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve 26,5 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini belirterek, "Hedefimiz 2025 yılında ihracatımızı 2 kat artırarak 110 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek." dedi.

Çok daha yüksek olduğu bilinen sağlık hizmeti ihracatı gelirlerinin 2021 yılında da 1 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini aktaran Bolat, "Özellikle pandemi sonrası hızlanan sağlık seyahatleriyle 2022 yılında bu rakamların 2023 yılı hedeflerimize ulaşması için uğraş vermekteyiz." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'ye gelen hasta sayısının sürekli artarak 1,5 milyonun üzerine çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti ihracatında dünyada ilk 10'da yer alan sektörümüz kardiyoloji, onkoloji, organ nakli gibi kompleks tedavilerden, estetik, diş, saç ekimi gibi tedavilere kadar çok farklı alanlarda dünyanın dört bir yanından gelen hastalara en iyi tedavi imkanını sunuyor. Hedefimiz, dünyada ilk 3 içerisinde yer almak. Tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz. Tedavi amaçlı gelen ziyaretçilere sunacağımız farklı ürünlerle sektörün yarattığı katma değeri artırmamız ve hizmet sektörlerinin birbiri ile çakışmasını sağlayarak daha fazla kar elde etmemiz de mümkün."

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan da Türkiye'nin sağlık sektöründe uluslararası alanda cazibe noktası olması için çalıştıklarını söyledi.

Kamu ve özel sektör arasında köprü görevini üstlenmeyi istediklerini dile getiren Öztan, iyi bir stratejik kurguyla, Meclis çatısı altında, tüm tarafların bir araya getirilerek geniş perspektifle yapılacak çalışmaların kamu kurumlarına, bakanlıklara ve kanun koyuculara doğru hedefi göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.