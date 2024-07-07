Sakarya, Otomotiv İhracatında Önemli Yere Sahip - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya, Otomotiv İhracatında Önemli Yere Sahip

Sakarya, Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli bir konuma sahip olup, yılın ilk yarısında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sakarya, otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ve çelik sektörleriyle ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve İtalya yer almaktadır.

07.07.2024 11:31
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Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk yarısını yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sağladı.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ve çelik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdüren Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 977 milyon 574 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-haziranda geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 754 milyon 980 bin dolar olan dış satışını yüzde 8,1 artıran Sakarya'dan 143 ülke ve 10 serbest bölgeye ürün gönderildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentte en çok dış satım ise yüzde 88 ile otomotiv sektöründe yaşandı.

Sakarya'dan 6 ayda 2 milyar 628 milyon 693 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirilirken, bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük artış kaydedildi.

En çok ihracat yapılan ikinci sektör 68 milyon 661 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu 48 milyon 132 bin dolarla çelik, 44 milyon 680 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 36 milyon 404 bin dolarla makine ve aksamları, 31 milyon 62 bin dolarla iklimlendirme sanayi takip etti.

Söz konusu sektörler arasında yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 61,4 ile çelik oldu.

En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 458 milyon 252 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,3 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 382 milyon 703 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bunu 316 milyon 988 bin dolarla İspanya, 283 milyon 158 bin dolarla Polonya ve 249 milyon 355 bin dolarla İtalya izledi.

Kentten yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve 2023'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2023 Ocak-Haziran (Bin $)2024 Ocak-Haziran (Bin $)Değişim (%)

Fransa322.126458.25242,3
Birleşik Krallık294.648382.70329,9
İspanya346.965316.988-8,6
Polonya335.896283.158-15,7
İtalya177.313249.35540,6

Kaynak: AA

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