Samsun'da MKE ve BAYKAR Üretim Üssü Kuruyor - Son Dakika
Samsun'da MKE ve BAYKAR Üretim Üssü Kuruyor

11.10.2025 11:30
MKE ve BAYKAR, Samsun'da milyarlarca liralık yatırımla üretim üssü kurarak istihdam ve ihracatı artıracak.

"Kuzeyin üretim merkezi" haline gelen Samsun'da, sanayi ve üretim alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, "Bir taraftan yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü altyapı ve destek hizmetinin kesintisiz, kaliteli ve hızlı biçimde sunulması için çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan yer tahsisi yapılan firmalarımızın inşaatları ilerliyor. Yeni organize sanayi bölgemizde otomotiv ve savunma sanayii firmaları için yerler ayrılmış durumda" diye konuştu.

"2 MİLYAR TL'LİK MKE YATIRIMI SAMSUN'UN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Samsun'da 2 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirdiği üretim üssüne değinen Vali Tavlı, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkanlarla üretileceği MKE Samsun Üretim Kampüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu proje, Samsun'un savunma sanayiinde güçlü bir merkez haline gelmesine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki ilin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak

"BAYKAR'IN YENİ ÜRETİM ÜSSÜ SAMSUN'UN GELECEĞİNE GÜÇ KATACAK"

Vali Tavlı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten BAYKAR'ın Samsun'a yapacağı yatırımın da stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Müjdesi ağustos ayında kamuoyuyla paylaşılan BAYKAR'ın 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde kuracağı yeni üretim üssü, sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesine de büyük ivme kazandıracaktır. Bu yatırımın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karadeniz'deki ilin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİYLE İSTİHDAM VE İHRACAT ARTACAK"

Organize sanayi bölgelerinde inşaatların hız kesmeden sürdüğünü belirten Tavlı, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı ilerlerken, birçok yatırımcımız fabrika kurulumlarını tamamladı, bir kısmı üretime geçti. Bu gelişmeler şehrimizde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşıyacaktır" diye konuştu.

Karadeniz'deki ilin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak

"YATIRIMCILARIMIZ BAŞ TACI ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Samsun'un yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini ifade eden Tavlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fedakarca çalışan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve şehrimizin potansiyeline inanan, güvenen, taş üstüne taş koyan her teşebbüsü Samsunumuzda baş tacı etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, daha üretken, daha rekabetçi, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla örnek gösterilen bir Samsun'u hep birlikte azimle, inançla ve kararlılıkla inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: İHA

