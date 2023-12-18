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Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı

Samsun'da kırmızı ve tavuk etinin fiyatını pahalı bulan vatandaşlar kilosu 50 TL'ye satılan hamsiye yöneldi. Vatandaşlar hamsi alabilmek için birbiriyle yarıştı.

18.12.2023 - 17:27,  Güncelleme: 17:55
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Yılbaşına sayılı günler kala çarşı-pazarda hareketlilik başladı. Samsun'un en hareketli çarşılarından olan Saathane Meydanına gıda ihtiyacını karşılamak için gelen vatandaşlar kırmızı et ve tavuk fiyatlarının pahalılığından dolayı balığa rağbet gösteriyor. Vatandaşlar özellikle kilosu 50 TL'den satılan yerli hamsiye ulaşabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Vatandaşlar kilosu 50 liradan satılan hamsiden alabilmek için birbiriyle yarıştı

"VATANDAŞLAR HAMSİ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRİNİ EZİYOR"

Hamsi almak isteyen vatandaşların birbirleriyle yarıştığının altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, "3-4 gündür balığa yoğun bir ilgi var. Balık satışlarımız oldukça arttı. Dün kilosu 70 TL'den hamsi yetiştiremedik. Bugün de 50 TL'ye sattığımız hamsi kapış kapış gidiyor. Vatandaşlar hamsi alabilmek için neredeyse birbirini eziyor. Yılbaşı yaklaştı, Saathane yoğunlaştı. Burada kasap, manav, tavukçu, şarküteri, kuruyemişçi herkes bu caddede. Bu yoğunluk bize de olumlu yansıdı. Vatandaşlar da bu yoğunluk esnasında et ihtiyacını kırmızı et ve tavuktan yana değil de balıktan yana kullanıyor. Vatandaş da haklı. Mezgit, istavrit ve hamsi 50 TL. Diğer balıklar da oldukça ucuz. Ondan dolayı vatandaş balık almayı tercih ediyor" dedi.

Az sayıdaki vatandaş yine de balık fiyatlarının pahalı olduğunu ifade ederken, büyük bir kısım ise diğer et ürünlerine kıyasla balık fiyatlarının daha uygun olduğunu bu nedenle de balıkçılar önünde yoğun kalabalık oluştuğunu dile getirdiler.

Vatandaşlar kilosu 50 liradan satılan hamsiden alabilmek için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar kilosu 50 liradan satılan hamsiden alabilmek için birbiriyle yarıştı
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
Kaynak: İHA
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Yılbaşı, Samsun, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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