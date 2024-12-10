Samsun TSO, Batumi Build 2024 Fuarı\'nda

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Gürcistan'ın Batum kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Uluslararası İnşaat Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı"na(Batumi Build 2024) katıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nden birçok oda başkanının da katıldığı fuarda Samsun TSO heyeti ikili iş görüşmeleri yaparak ziyaretlerde bulundu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 13. Uluslararası İnşaat Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı (Batumi Build 2024) açılış programına katıldı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Jaba Putkaradze, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'nin yanı sıra Doğu Karadeniz Bölgesi'nin birçok ilinden oda başkanı ve yöneticilerinin katılım sağladığı fuara iştirak eden Samsun TSO heyeti, sektörlerdeki yenilikçi çözümleri ve teknolojik gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı buldu. Samsun TSO Yönetimi ayrıca, üç gün süren fuarda, stant ziyaretleri yaparak, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yatırımda Türkler ilk sırada

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, fuara katılan oda başkanlarıyla birlikte ayrıca, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Murzioğlu başkanlığındaki iş dünyası heyeti, Batum temaslarına Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze'yi ziyaret ederek başladı. Oda başkanlarını ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Romanadze, Acara Özerk Cumhuriyeti'nde yatırım yapan yabancı iş insanları arasında Türklerin ilk sırada olduğunu ifade ederek, "Burada yatırım yapmak isteyen Türk iş insanları bizimle temasa geçip yola çıkarsa ilerideki seneler için avantaj olur. Şirket kurma işlemlerinden hukuk işlerine kadar her türlü hizmetimiz bulunuyor. Türk iş insanları kurumumuzu Gürcistan'daki evleri gibi hissedebilirler. AB ülkelerine ticarette de çeşitli avantajlarımız bulunuyor" diye konuştu.

Murzioğlu: "Karşılıklı diyaloğu önemsiyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Türk iş dünyası ile iyi ilişkileri olan bir bölge olduğunu ifade ederek, "Gürcistan bizim için çok önemli bir komşu. Dost ve kardeş ülke. Aynı zamanda çok büyük ticari partneriz. Uzun yıllardan beri süregelen ticari ve kültürel ilişkilerimiz var. Ekonomilerimizi büyütmek için birbirimize muhtacız ve ticaret odaları birlikte çalışınca büyük fayda sağlayacağız. Onun için karşılıklı diyaloğu çok önemsiyoruz" dedi.

Türk firmaları Acara'da çok güçlü

Ardından aynı heyet Acara Özerk Cumhuriyeti Finans ve Ekonomi Bakanlığı'nı da ziyaret ederek Bakan Yardımcısı Ucha Surmanidze ile görüştü. Türkiye ile hemen hemen her sektörde çalıştıklarını vurgulayan Surmanidze, "Acara'nın 7 milyar Lari bütçesi var. İnşaat, gıda ve teknoloji sektörleri ön planda. 2018 yılından bu yana ekonomimizde yüzde 15 büyüme var. Direkt yabancı yatırımlarımız gün geçtikçe artıyor. Ağır sanayimiz yok ve turizme önem veriyoruz. Geçen yıl 1 milyon 100 bini Türk olmak üzere 2 milyon 200 bin turist ağırladık. Türkiye-Gürcistan ticaret hacmi 3 milyar doları geçti. Türk firmaları Acara'da çok güçlü. Çapraz Kümülasyon Anlaşması'nı tekstilde başardık. Mobilya ve inşaatta da başarmak istiyoruz. En büyük sıkıntımız nitelikli eleman konusunda yaşanıyor" diye konuştu.

Surmanizde, yatırım imkanları, vergi ve yatırım sistemi hakkında da heyete bilgi verdi.

İkili iş görüşmeleri yapıldı

Heyet ayrıca, Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs'le bir araya gelerek, Gürcistan'daki genel ekonomik durum, Acara ve diğer bölgelerdeki yatırım fırsatları, sektörlerin durumu ve diğer konularda görüş alış verişinde bulundu. Samsun TSO heyeti program çerçevesinde, oda koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, proje ortağı Trabzon TSO ile birlikte ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirdi. Programa, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır ve gümrük müşavirliği alanında faaliyet gösteren Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır katıldı. İnşaat alanında birçok sektörden firmaların katıldığı etkinlikte, Gürcistan'daki sektör temsilcileri ile 150'den fazla ikili iş görüşmesi yapıldı. - SAMSUN