Sanayi ve elektrik üretiminde doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı

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BOTAŞ, 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak doğal gaz tarifesini yayınladı. Buna göre, artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğal gaza yüzde 20 zam geldi. Öte yandan elektrik santrallerinde kullanılan doğalgaz fiyatlarına da aynı oranda zam uygulanacağı duyuruldu. Konutlarda kullanılan doğalgaza ise zam yapılmadı.

"BUGÜNE KADAR TÜKETİCİLERE YANSITILMADI"

Yapılan duyuruda ülkemizdeki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre Avrupa'nın en düşük fiyatlı doğal gazı kullanıldığı belirtilirken, bugüne kadar dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı belirtildi.

KASIM AYINDA BÜYÜK ZAM YAPILMIŞTI

BOTAŞ, Kasım ayında da doğalgaza sanayi için yüzde 48,40, elektrik üretim santralleri için yüzde 46,82 oranında zam yapmıştı.

EKİM AYINDA YÜZDE 15 ZAM GELMİŞTİ

Doğalgaza ekim ayında da yüzde 15 zam gelmişti. Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken mesken tarifesi sabit kalmıştı.

BOTAŞ'TAN YAPILAN DUYURU

Botaş'tan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülkemizdeki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre Avrupa'nın en düşük fiyatlı doğal gazı kullanılmaktadır.

Bununla birlikte 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir.

Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

01 Aralık 2021 tarihi itibari ile gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde %20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine de yüzde %20 oranında artış yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."