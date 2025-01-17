Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye\'nin rüzgar enerjisi sanayisini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisine ilişkin, "Yıllık 2,5 milyar avro ciroya ulaşan sektörümüz bugün 20 binden fazla kişiyi doğrudan istihdam ediyor.

17.01.2025 18:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisine ilişkin, "Yıllık 2,5 milyar avro ciroya ulaşan sektörümüz bugün 20 binden fazla kişiyi doğrudan istihdam ediyor. 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor." dedi.

Bakan Kacır, İzmir programı kapsamında, Bergama ilçesindeki Ateş Wind Power 500. Jeneratör Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Kacır, küresel stratejilerin yeniden yazıldığı kritik dönemden geçildiğini ve ülkelerin çevre odaklı emisyon hedeflerinin enerji üretiminde köklü reformlar yarattığını söyledi.

Attıkları kararlı ve uzun vadeli adımların neticesinde Türkiye'nin elektrik kurulu gücü içerisinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 58'e ulaştığını aktaran Kacır, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgarda mevcut kurulu gücünü 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, geçen yıl dünya genelinde yapılan 3 trilyon dolar enerji yatırımının 2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji alanında gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki gücünü anlatan Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti:

"Teşvik sistemimiz kapsamında rüzgar enerji santrali yatırımlarına 2012'den bugüne kadar 448 teşvik belgesi düzenledik. 411 milyar lirayı aşan yatırımın önünü açtık. Türbin kulesi, makine ve bağlantı ekipmanı imalatı yatırımları için 68 teşvik belgesi düzenleyerek 11,3 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında rüzgar enerjisi teknolojileri alanında 150 projeye ve 278 bilim insanına toplam 1,3 milyar lira destek sağladık. 2002'de üretilen ilk yerli kanatla serüveni başlayan Türkiye rüzgar enerjisi sanayisi, oluşturduğumuz güçlü AR-GE ve üretim altyapısı neticesinde kule, kanat ve jeneratör gibi türbin ana aksamlarını yerli olarak imal etme kabiliyeti elde etti. Yıllık 2,5 milyar avro ciroya ulaşan sektörümüz, bugün 20 binden fazla kişiyi doğrudan istihdam ediyor. 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor."

HIT-30-Yüksek Teknoloji Yatırım Programı

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Cumhuriyet tarihinin en büyük teşvik programı HIT-30-Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın, Türkiye'yi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde önemli bir üs haline getireceğini vurguladı.

Programın detayları hakkında bilgi veren Kacır, şunları söyledi:

"Nitelikli ve büyük ölçekli yatırımlara toplam 1,7 milyar dolar destek sunacağımız bu çağrıyla hedefimiz, ülkemizden küresel rekabet gücüne sahip, en az bir orijinal ekipman üreticisi çıkarmaktır. Tabii güçlü lojistik bağlantıları, planlı sanayi alanları, yetkin insan kaynağı ve yüksek rüzgar enerjisi potansiyeliyle İzmir'imiz rüzgar sanayisindeki yeni yatırımlar için ideal bir merkez konumunda. Halihazırda İzmir'in bu stratejik avantajlarından yararlanan pek çok firmamız rüzgar sanayisi değer zincirinin farklı aşamalarında üretim ve teknoloji geliştirme çalışmaları yürütüyor. 3 ayrı üretim tesisinde, 950 vatandaşımıza istihdam sunan ve yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Ateş Wind Power, bu kümede başarıyla üretim gerçekleştirerek sektöre öncülük eden firmalarımız arasında yer alıyor. Ülkemizin ilk direct-drive teknolojisine sahip jeneratörünü üreten firmamızın, küresel rüzgar enerjisi tedarik zincirinde elde ettiği güçlü ve saygın konumundan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz."

Kacır, Çandarlı Limanı'nın hizmete girmesiyle Kuzeybatı Ege'deki üretim ekosisteminin önemli ölçüde lojistik ihtiyacının karşılanacağını sözlerine ekledi.

Etkinlikte İzmir Valisi Süleyman Elban ve Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güldoğan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve beraberindekiler, tesisi inceledi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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