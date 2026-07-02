Türkiye-Gana ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Gana ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye-Gana ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı
02.07.2026 14:41
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Gana merkezli Afrika Küresel Acil Yatırımları Merkezi (AGEC) arasında, Türkiye ve Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında inşaat, enerji, sağlık, savunma gibi stratejik sektörlerde Türk şirketlerinin yer alması ve ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Gana merkezli Afrika Küresel Acil Yatırımları Merkezi (AGEC) arasında Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Gana Cumhuriyeti Eski Ekonomi Bakanı ve mevcut hükümette Gana Cumhuriyeti Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akwasi Opong Fosu beraberindeki heyetle birlikte, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) organizasyonunda Ankara'yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Gana Cumhuriyeti Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akwasi Opong Fosu ve beraberindeki heyet, çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra çok sayıda SANKON üyesi şirket ve fabrikada incelemelerde bulunarak temaslar gerçekleştirdi. Heyet daha sonra Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla SANKON ile merkezi Gana'da bulunan ve Afrika kıtasındaki birçok ülkede faaliyet gösteren Afrika Küresel Acil Yatırımları Merkezi (AGEC) arasında Ekonomik ve Ticari İş Birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma Türk şirketleri adına SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Gana adına ise Gana Cumhuriyeti Eski Ekonomi Bakanı ve mevcut hükümette Gana Cumhuriyeti Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akwasi Opong Fosu tarafından imzalandı. Anlaşmanın inşaat, altyapı ve üstyapı, enerji, teknoloji, sağlık yatırımları, tekstil, gıda, ilaç sanayi, savunma sanayi, altın madenciliği, petrol ve akaryakıt gibi stratejik sektörlerde Türk şirketlerinin projelerde yer almasını hedeflediği ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu törende yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmanın iki ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Türk şirketleri olarak Gana Cumhuriyetindeki projelerde görev almaya hazırız, imzaladığımız bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye, Türkiye ile Gana arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerimize katkı sağlamaya, bundan sonraki süreçlerde de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile Gana arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz çok güçlendi. Türkiye Cumhuriyeti ile Gana Cumhuriyeti arasında her alanda güçlü ve stratejik ortaklığımız ve iş birliğimiz var. Türk şirketleri olarak bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve en güçlü duygularımızla destekliyoruz. İki ülke arasında yapılan Ekonomik ve Ticari iş birliği anlaşmasının yapılmasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Gana Cumhuriyeti Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akwasi Opong Fosu ise, "Türkiye ile Gana ilişkilerine değinerek iki ülke arasında güçlü tarihi bağlarımız var. Gana Cumhuriyeti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkarmak için heyetle Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdik. Burada çok verimli temaslarda bulunduk. Türkiye ile Gana arasında Ekonomik ve Ticari iş birliği anlaşmasının yapılmasından dolayı mutluyuz. Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesinde SANKON Kuruluşunun destek ve katkılarından dolayı SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'na teşekkür ederim. Fosu Afrika Küresel Acil Yatırımlar Merkezi AGEC kuruluşu Başkanı sıfatıyla imzaladığım bu protokol başta Gana olmak üzere bütün Afrika Kıtasındaki projeleri kapsamaktadır" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abdul Nasıru Deen, büyükelçilik konutunda Dr. Akwasi Opong Fosu, Gana Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekilleri ve SANKON heyeti onuruna akşam yemeği verdi. Ankara'daki temaslarını tamamlayan Gana Cumhuriyeti Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akwasi Opong Fosu ve beraberindeki heyet, programlarının ardından Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Afrika, Enerji, İnşaat, Gana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Gana ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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