Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'da savaşın enerji piyasalarına etkisi büyürken Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun iki petrol sahasında üretimi azaltmaya başladığı bildirildi. Kararın, bölgedeki saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik riski nedeniyle alındığı belirtiliyor.

DÜNYAYI ETKİLEYECEK KARAR

Kaynaklara göre Aramco iki petrol sahasında üretimi kısmaya başladı. Ancak üretimin hangi sahalarda ve ne kadar azaltıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin ayrıca bazı ham petrol sevkiyatlarını Basra Körfezi yerine Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendirdiği ifade edildi. Aramco yetkilileri konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

ARAMCO DA SALDIRIYA HEDEF OLMUŞTU

Savaşın başlamasının ardından Suudi Arabistan'daki bazı enerji tesislerinin de saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Aramco'ya ait bazı petrol tesislerinin daha önce insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve bu saldırıların enerji altyapısına yönelik güvenlik endişelerini artırdığı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından şirketin üretim ve sevkiyat planlarını yeniden düzenlemeye başladığı değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Bölgedeki güvenlik riski petrol üretiminde kesintilere yol açmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanma noktasına gelmesi ve bazı Körfez ülkelerinin saldırılara hedef olması nedeniyle bölgedeki petrol üretiminde kısıtlamalar gündeme geldi.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası. Bu bölgede yaşanacak uzun süreli aksaklıklar petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açabilir.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ETKİLENEBİLİR

Petrol üretimindeki kesintiler küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir. Petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıt maliyetlerini artırırken, bu durum enflasyon üzerinde de baskı oluşturabilir.

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki artışın küresel ekonomide büyüme üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.