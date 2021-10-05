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Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı - Son Dakika

Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı

05.10.2021 14:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan şehirler arası yolcu otobüsleri için yeni düzenleme geldi. Buna yeni düzenlemeye göre, aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcuların biletlerinin açık bilete çevrilmesi için 12 saat şartı kaldırıldı. Bundan böyle yolcular sefer başlayıncaya kadar biletlerini 6 aylık açık bilete çevirebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, otobüs yolculuğu yapanları yakından ilgilendiren açıklama yaptı. Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir tehdit durumuna geldiğine dikkat çekilen açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerekse diğer Bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

" İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

SEFER BAŞLAYINCAYA KADAR AÇIK BİLET DÜZENLENEBİLECEK

Yaşanabilecek vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan, ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" denildi.

ESKİŞEHİR'DE DİKKAT ÇEKEN PCR TESTİ KARARI

Eskişehir Valiliği'nce internet sitesinden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no'lu kararının 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

KARAR NEYDİ?

İptal edilen kararda, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin velilerinden eğitim kurumlarına girmek, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personelden ile tüm resmi ve özel yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilerden, bu yurtlarda görevli tüm personelden aşı olmayanlar için negatif sonuçlu PCR testi istenmesi zorunlu hale getirilmişti.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor.

Şehirler arası otobüslerde açık bilette 12 saat şartı kaldırıldı

Koronavirüs, Eskişehir, PCR Testi, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şehirler arası otobüslerde açık bilette '12 saat' şartı kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı - Son Dakika
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