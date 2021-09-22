Üye Girişi
Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak

22.09.2021 16:00

TEKNOFEST'te düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçan araba çalışmaları ile açıklamalarda bulundu. Çalışmalara 3 sene önce başladıklarını belirten Bayraktar, Türkiye'nin uçan arabası Cezere'nin herkesi kolaylıkla pilot yapacağını ifade etti.

TEKNOFEST kapsamında Take-Off Uluslararası Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki zirvede konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biz yola çıkarken Türkiye'de 'Biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz' yaklaşımı mevcuttu ve savunma sanayini düşünecek olursak büyük ölçekte, neredeyse yüzde 85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl bu yola çıktık' Ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun, en iyi eser olmayabilir ama en azından kendimize güvenmemiz açısından, ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir ürün geliştireceğimiz için yüksek teknolojideki var olan özgüven problemini de bir yandan aşmış oluruz anlayışıyla yola çıktık. Bir kere biz tasarlayacağız, fikri hakları bizde olacak, bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi, benim daha fazla önem verdiğim bir husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile, biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsak ya da tevessül edecek olsak kısa dönemde belki karşı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız, bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. O yüzden ben buradaki genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum" dedi.

"200'E YAKIN GİRİŞİM UÇAN ARABA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Bayraktar, robot insansız hava araçları geliştirdiklerine dikkat çekerek, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek. Şu anda otomotivde seri imalat hattında bugüne kadar yaşanan en büyük devrim elektrikli arabaların bugün TOGG'un da üzerinde çalıştığı elektrikli arabaların çıkmış olması. Bunun yanında akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük devrim. Ondan sonraki adım ne diye baktığımızda, dünyada birçok girişimin bu alanda çalıştığını görüyoruz; akıllı uçan arabalar olduğunu görüyoruz. Hatta büyük, dev firmalarda bu alanda çalışıyor. Bildiğim kadarıyla 200'e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Burada karşılaşacağımız birçok büyük teknik problem var. Henüz bunların hepsi aşılmadığından bugün bu gerçekleşmiş değil. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 sene önce başladık. Cezeri dediğimiz insansız hava aracını yani bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek, aynı kişisel bilgisayarın icadından olduğu gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama her yönüyle çok karmaşık, otonomik problemlerinin ve bunun yanında kurumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanımlama ve çok yüksek insanla birlikte uçacağından yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olması gereken bir platform" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN HAZIRLANIYORUZ Kİ YARIN BU ALANDA OYUNCU OLABİLELİM"

Selçuk Bayraktar, ekrana yansıtılan Cezeri görüntüsünü göstererek, "Şu an Cezeri'nin ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması için içine gelecek her sistemin belki 5 - 20 - 15 yıl gelişmesi gerekiyor. İtki sistemlerinde batarya teknolojilerine, bunu akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka teknolojilerinden içindeki elektronik donanımlara kadar her şeyin büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak

Selçuk Bayraktar, Türkiye, Devrim, Pilot, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı 16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı 15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun 15:29 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun
Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı 15:19 Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 14:56 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi 14:38 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi 12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi

Son Dakika Haberleri
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
14:42 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı         
16:12
Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı         
15:58
Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş         
15:30
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber         
15:12
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü         
13:19
Eterle bayılttığı boşanma aşamasındaki eşini ''İt gibi gebereceksin'' deyip bıçakladı, sabaha kadar başında ölmesini bekledi Eterle bayılttığı boşanma aşamasındaki eşini ''İt gibi gebereceksin'' deyip bıçakladı, sabaha kadar başında ölmesini bekledi         
12:28
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement