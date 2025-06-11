Serbest Bölgeler İhracatta Rekor Kırdı

TİCARET Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren serbest bölgelerin mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 1 milyar 180 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracatına önemli katkılar sunan serbest bölgeler, 2025 yılı Mayıs ayında ihracatta tarihi bir rekora imza attı. Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgeler ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 11,2'lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret dengesine de güçlü bir katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163'e ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 puanlık bir artışı işaret ederken, dış ticaret fazlası ise 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi. En fazla ihracat yapan bölge ise 288 milyon dolarlık performansıyla Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 36 milyon dolar (yüzde 14,4) artıran bölge, liderliğini bu yıl da korudu.

YILIN İLK 5 AYINDA İHRACAT YÜZDE 3,9 ARTTI

2025 Ocak-Mayıs arası ilk 5 aylık dönemde serbest bölgelerden yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Bu değerle birlikte serbest bölgeler, ocak-mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakamla serbest bölgeler, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir'in ardından sıralamadaki yerini aldı.