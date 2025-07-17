Sinop'ta Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop\'ta Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
17.07.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
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Sinop'ta düzenlenen TR82 Bölgesi Master Turizm Planı toplantısında, kentin turizm potansiyeli ve kalkınma hedefleri ele alındı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı beklentileri ve gelecek projeler hakkında bilgi verildi.

Sinop'ta TR82 Bölgesi Master Turizm Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç yaptı. Genç, "Avrupa birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilecek Turizm Master Planı tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Turizm sektörü hepinizin de bildiği gibi çok paydaşlı, eşgüdüm gerektiren bir sektör. Tek bir kurumun ya da kamunun çabasıyla olmuyor. Özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlarını içine alan, geniş bir ekosistemdeki bütün aktörlerin geliştirebileceği bir alan. Bu noktada da Turizm Master Planı bizim için sadece kalkınma ajansı değil, bu illerimiz için hazırlanan bir plan. Bu noktada da özellikle başta Sayın Valimiz olmak üzere, bu planın hayata geçirilmesi sürecinde hem yereldeki paydaşlarımızın hem de ulusaldaki bakanlıklarımızın da desteklerini bekliyoruz" dedi.

Ardından KUZKA Destinasyon Geliştirme Birimi Birim Başkanı Serkan Doğru yaklaşık 45 dakikalık kentin turizm planı hakkında sunum gerçekleştirdi. Kentin turizminin enine boyuna konuşulduğu toplantıda, ortak payda turizmin kalkındırılması oldu. Yat limanı projesi içinde detaylı bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, özel sektörden yatırımcıların beklendiğinin altı çizildi.

Toplantı devamında, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Güzel, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Sinop Valisi Mustafa Özarslan sırasıyla birer konuşma yaptı.

Kentin turizm ve kalkınma hedeflerini inşa etmek için bir araya gelindiğini söyleyen Vali Özarslan, "Batı Karadeniz Bölgemiz ve Sinop'umuz Türkiye'nin gastronomi kültür, inanç, gastronomi, doğal güzellikler açısından çok büyük potansiyele ve imkana sahip bölgelerimizin başında geliyor. Sinop, Kastamonu, Çankırı, İnanç merkezi açısından özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok ciddi inanç merkezleri bulunuyor. Doğal güzelliğini söylememe gerek dahi yok. Dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi bu bölgemiz. Gastronomisini, mutfağını söylememize gerek yok. Olağanüstü zengin, lezzetli bir mutfağı var. Dolayısıyla elimizde müthiş bir potansiyel var. Biz bu potansiyeli inşallah nitelikli turizm ürünlerine dönüştürerek, bu anlamda dünyanın kültür, inanç, gastronomi, doğal güzellikler açısından dünyanın en gözde turizm merkezlerinden birisi yapabiliriz. Türkiye yüzyılı Kalkınma Hamlesi programını başlattık. Mayıs ayı sonu itibariyle yeni teşvik sistemimiz yayınlandı. Yeni teşvik sisteminin 2 önemli ayağı bulunuyor. Birisi taşınma teşvikleri, diğeri de yerel kalkınma hamlesi. Yerel kalkınma hamlesi bizim bütün yaptığımız hem ülkemizi yüksek teknolojiye geçirme hamlelerinde hem de bu kalkınma hamlesini tabana ve bölgeler arası eşitsizliği giderecek şekilde yaygınlaştırma amaçlarımız için çok kritik. Eğer birinci bölgeden dördüncü ya da beşinci bölgelere bir yatırım taşınırsa bunu bir sıfırdan yatırım yapılmış gibi kabul ve teşvik edeceğiz. Dolayısıyla ikinci el de olsa birinci bölgeden taşınacak makineler, bu bölgelere gelecek yatırımları sıfırdan yapılmış yatırım gibi teşvik edeceğiz. Türkiye yüzyıllık kalkınma hamlesi programında bölgeler arası eşitsizliği giderecek önemli bir çağ başlatacağı kanaatindeyiz. İkincisi Yerel Kalkınma Hamlesinde de her il için her sene 4 tane o ilin potansiyelini açığa çıkaracak ve o ile yapılacak dokunuşla o illerde büyük etki uyandıracak sektörleri tespit edip bu yatırımlara altıncı bölge teşvikleri vermeyi planlanıyor. 81 il için 324 başlık açıklandı. Sinop için 4 ana başlık şunlardır: Yat limanı kurulumu, balık yağı refinasyonu tesisi, kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği, masif ahşap ürünleri, ve masif mobilya üretim tesisi. Bu başlıklarda da bölgemizde yapılacak illerimizdeki yatırımlarla kalkınmayı tabana yaymayı hedefleniyor. TR82 Bölgesi'nin ve bu bölgede bulunan Sinop'umuzun yalnızca bir potansiyel değil, tanınan ve tercih edilen bir destinasyon haline gelmesini hedefliyoruz."

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya ayrıca İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve turizm işletmecileri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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