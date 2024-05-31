Şişecam, 41 Milyar Lira Satış ve 4,3 Milyar Lira Yatırım Yaptı

Ekonomi

Şişecam, bu yılın ilk 3 ayında 41 milyar lira konsolide net satışın yanı sıra 4,3 milyar lira yatırım yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini ve gelişimini sürdüren Şişecam, 2024'ün ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Şişecam'ın bu dönemdeki konsolide net satışları 41 milyar lira (1,3 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 3 ayda, Şişecam'ın toplam yatırımları 4,3 milyar lira (136 milyon dolar), ihracatı ise 262 milyon dolar oldu. Şirket, bu dönemde 1,3 milyon ton camın yanı sıra 1,2 milyon ton soda külü ve 0,87 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Üç kaplamalı cam hattına 114 milyon dolar yatırım

Şişecam, 2024 yılına Türkiye, İtalya ve Bulgaristan'da toplam kapasitesi 20 milyon metrekareye yaklaşan üç yeni kaplamalı cam hattı yatırımı kararıyla girdi.

Tarsus'ta inşaatı devam eden düz cam tesisi ile Kuzey İtalya ve Bulgaristan'daki düz cam tesislerini içeren yatırımlar kapsamında Şişecam, düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamayı, geliştirilmiş operasyonel verimlilik ve genişletilmiş ürün yelpazesiyle rekabet gücünü sürdürmeyi ve üretim hacmindeki katma değerli ürün payını artırarak tüm paydaşlarına artı değer yaratmayı amaçlıyor.

Yeni kaplamalı hatların 114 milyon dolar yatırımla hayata geçmesiyle, şirketin cam kaplama hatlarının sayısı dünya genelinde 7'ye ulaşacak. Bu yatırımların sonucunda ise kaplamalı cam kapasitesi, yaklaşık iki kat büyüyerek 42 milyon metrekareyi bulacak.

Eskişehir dünyanın en büyük cam ambalaj üretim noktası oldu

Eskişehir'de hayata geçirdiği yeni cam ambalaj fırını ve soğuk tamirini tamamladığı cam ev eşyası fırınını yılın ilk çeyreğinde ateşleyen Şişecam, bu yatırımlarla tek yerleşkede dünyanın en büyük entegre cam üretim kompleksine sahip şirket oldu. Ateşlenen cam ev eşyası fırını ile elde edilen ek kapasite, Şişecam'ı bu alanda dünya liderliğine taşıdı.

Şişecam Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası ise yeni yatırım sonucunda tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hatla dünyanın en büyük kapasiteli cam ambalaj üretim tesisi haline geldi.

Şişecam, Mısır'da ortağı olduğu "Saint Gobain Egypt SAE" şirketinin ikinci düz cam hattı yatırımının gerçekleştirilmesi amacıyla yeni şirket kuruluş işlemlerini tamamladı. Şirket, Mersin Soda Külü tesisinde, 175 bin ton/yıl ağır soda külü kapasite artışı yatırımının gerçekleştirilmesi kararını da aldı. İşletme sermayesi dahil yatırım bedeli yaklaşık 125,3 milyon dolar olarak öngörülen yatırımın, 2026 yılı içerisinde devreye alınması hedefleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı

Şişecam'a global ölçekte duyulan güven, eurobond ihracına gelen taleple teyit edildi. Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık eurobond ihraçları gerçekleştirdi.

Şişecam'ın İngiltere'deki iştiraki "Sisecam UK PLC" üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği ihraçlara uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi. Bu işlemlerle Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atıldı. Artmaya devam eden talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükselten Şişecam, gerçekleştirilen ek ihraç sonrası 5 milyar dolara yaklaşan talep ile rekorunu yeniledi.

Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's de Şişecam'ın notunu, ülke tavanının üzerine yükseltti. Moody's, Şişecam'ın kredi notunu "B3"ten "B2"ye yükseltip, görünümü "pozitif" olarak korurken, Fitch ise şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti ve görünümü "pozitif" olarak korudu.