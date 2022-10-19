Sivas haberi | Anadolu'nun koyun ihtiyacı Sivas'tan karşılanıyor - Son Dakika
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Sivas haberi | Anadolu'nun koyun ihtiyacı Sivas'tan karşılanıyor

19.10.2022 14:31

Sivas haberlerine göre Anadolu'nun koyun ihtiyacı Sivas'tan karşılanıyorSİVAS Sivas'ta bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 72 bin dekar alanda 18 bin Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriliyor, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü ülke ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.

Anadolu'nun koyun ihtiyacı Sivas'tan karşılanıyor

SİVAS Sivas'ta bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 72 bin dekar alanda 18 bin Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriliyor, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü ülke ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde bulundurduğu 18 bin Kangal Akkaraman koyunu ile dikkat çekiyor. Büyük özveriyle bakımı yapılan her 100 koyundan 51'i ikiz doğuruyor. Diğer koyun ırklarından farklı olarak iki kaburga kemiği fazla olan Kangal Akkaraman koyunu bütün iklim şartlarına adapte olup, uyum sağlayabiliyor. Toplamda 18 bin koyun yetiştirilen Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Sivas bölgesinin yüzde 30, İç Anadolu bölgesinin de yüzde 10 koyun ihtiyacını karşılayabiliyor. 72 bin dekar arazide yaylımı yapılan koyunlar drone ile havanda da görüntülendi.

"Diğer koyunlara göre biraz daha iri"

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şefi ve Ziraat Mühendisi olan Fatih Şimşek, Kangal Akkaraman koyunu hakkında bilgiler verdi. Şimşek, "Halihazırda 9 bin koyun anamız var. Koç katımındayız. TİGEM'in kuruluş amacı damızlık yetiştiriciliği. Irkımız Kangal Akkaraman. Eski Akkaraman lokal tipi olan bir ırktır. Geçen sene itibariyle bakanlık tarafından tamamen Kangal ırkı olarak geçiyor artık literatürde. Diğer koyunlara göre biraz daha iri. Bir kaburganın fazla olduğu söyleniyor. Bazılarında görülüyor bazılarında görülmüyor. Diğer koyunlara göre bu ırk daha yüksek. Canlı ağırlığı daha fazla. İkizlik oranı normalde 18-20 iken bizde 35-40 arasıdır. Biz biraz daha iyi bakıyoruz. En büyük özelliklerinden biri bütün iklim şartlarına adapte olup, uyum sağlayabilir. Her yerde beslenmesi uygun olan bir ırk. Hali hazırda 9 bin tane ana toplamda 18 bin tane hayvanımız mevcut. Bu hayvanları biz yılda 3 bin 3 bin 500 dişi tohu dediğimiz, geçen seneki kuzularını İç Anadolu; Sivas ve bölgesine satmaktayız. Bin bin 500 tanede erkeği koç olarak satıyoruz" dedi.

"Yüzde 51 oranında ikizlik elde ettik"

Şimşek, yüzde 51 oranında ikizlik elde ettiklerini söyleyerek, " Yüzde 51 oranında ikizlik elde ettik. 100 koyunun 51 tanesi ikiz doğuruyor. İyi bir bakım ve besleme yapılması durumunda güzel bir ikizlik elde ediyorsunuz. 300 başa bir çoban çalıştırıyoruz. 600-650 başlık sürülerimiz var. Damızlık birliği dediğimiz mevkilerimiz var. Her mevkide ayrı ayrı ahılar olur. 9 bin baş hayvan dediğimiz hepsi bir arada değil. Farklı farklı yerlerde 72 bin dekar olan arazide yayıyoruz. Sivas bölgesinin yüzde 30, İç Anadolu bölgesinin de yüzde 10 civarında bir karşıladığımız oluyor. Damızlık birliklerine hayvan satıyoruz. Konya; Nevşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir, yüzer baş iki yüzer baş ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Sivas haberi | Anadolu'nun koyun ihtiyacı Sivas'tan karşılanıyor - Son Dakika

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