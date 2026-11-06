Sivas'ta 36 havuzda büyütülen anaçlardan sağılan yumurtalar Rusya'ya gönderiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta 36 havuzda büyütülen anaçlardan sağılan yumurtalar Rusya'ya gönderiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta 36 havuzda büyütülen anaçlardan sağılan yumurtalar Rusya\'ya gönderiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta 36 havuzda büyütülen anaçlardan sağılan yumurtalar Rusya\'ya gönderiliyor
Haber Videosu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı eteğindeki tesiste 36 havuzda büyütülen anaç alabalıklardan sağım sürüyor. Döllenen yumurtalar farklı tesislerde yavruya dönüşüyor, balıklar Türkiye pazarı ve başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk 5 içerisinde yer alan Sivas'ta balık sağımı sürüyor. Özenle sağılan ve birçok işlemden geçen yumurtalar, farklı tesislerde yavruya dönüşerek hem Rusya'da hem de Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı'nın eteğindeki alabalık tesisinde balık sağımı sürüyor. 36 havuzda büyütülen anaç alabalıklardan, sağım dönemine girenler ayrılıyor. Sağıma uygun balıklar anestezi işleminin ardından sağılarak yumurtalar muhafaza ediliyor. Tuzlu suda yıkanan yumurtalar, erkek alabalıklardan elde edilen spermle buluşturularak döllenmeye bırakılıyor. Belirli olgunluğa ulaşan yumurtalar, Türkiye'nin farklı noktalarındaki tesislerde büyütülerek satışa hazır hale getiriliyor. Kalitesi ile dünyaya ün salan alabalıklar, başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

"Türkiye pazarına ve Rusya'ya gönderiliyor"

Balık sağım aşamalarını anlatan 30 yıllık balıkçı Birkan Karaçay, "Önceden seçilen yumurtaya gelmiş anaç balıklar ayrılıyor. Sağım işlemi yapılıyor. Daha sonrasında da tuzlu su ile yıkadıktan sonra dölleme işlemi yapıyoruz. Burada ürettiğimiz yumurtalar Uzunyayla tesisinde larva halini alması için götürülüyor. Balık büyüdükçe yeri değiştiriliyor. Bu balıklar büyüdükten sonra Türkiye pazarına ve Rusya'ya gönderiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıTürkiyeEkonomiRusyaSivasYaşamUlaşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:39
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:12:55. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 36 havuzda büyütülen anaçlardan sağılan yumurtalar Rusya'ya gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android