Sivas\'ta 36 havuzda büyütülen anaçlardan sağılan yumurtalar Rusya\'ya gönderiliyor

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk 5 içerisinde yer alan Sivas'ta balık sağımı sürüyor. Özenle sağılan ve birçok işlemden geçen yumurtalar, farklı tesislerde yavruya dönüşerek hem Rusya'da hem de Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı'nın eteğindeki alabalık tesisinde balık sağımı sürüyor. 36 havuzda büyütülen anaç alabalıklardan, sağım dönemine girenler ayrılıyor. Sağıma uygun balıklar anestezi işleminin ardından sağılarak yumurtalar muhafaza ediliyor. Tuzlu suda yıkanan yumurtalar, erkek alabalıklardan elde edilen spermle buluşturularak döllenmeye bırakılıyor. Belirli olgunluğa ulaşan yumurtalar, Türkiye'nin farklı noktalarındaki tesislerde büyütülerek satışa hazır hale getiriliyor. Kalitesi ile dünyaya ün salan alabalıklar, başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

"Türkiye pazarına ve Rusya'ya gönderiliyor"

Balık sağım aşamalarını anlatan 30 yıllık balıkçı Birkan Karaçay, "Önceden seçilen yumurtaya gelmiş anaç balıklar ayrılıyor. Sağım işlemi yapılıyor. Daha sonrasında da tuzlu su ile yıkadıktan sonra dölleme işlemi yapıyoruz. Burada ürettiğimiz yumurtalar Uzunyayla tesisinde larva halini alması için götürülüyor. Balık büyüdükçe yeri değiştiriliyor. Bu balıklar büyüdükten sonra Türkiye pazarına ve Rusya'ya gönderiliyor" dedi.