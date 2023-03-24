Bakanlık'tan büyük hamle! 11 ilde depremde yıkılan işletmelere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanacak - Son Dakika
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Bakanlık'tan büyük hamle! 11 ilde depremde yıkılan işletmelere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanacak

24.03.2023 11:52

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, deprem sonrası toparlanıp kalkınma projelerinden birisinin daha altına imza atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 ilde depremzede işletmelere 1,5 milyon liraya kadar faiz kredi desteği verileceğini belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası hayatın normale döndürülmesi adına birçok adım atılırken bu hamlelere bir yenisi daha eklendi.

BAKAN VARANK KREDİ DESTEĞİNİ DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin ağır hasara neden olduğu 11 ilde depremzede işletmelere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacağını kaydetti.

"KOSGEB ALACAKLARININ SİLİNMESİNE YÖNELİK ADIMLARI ATTIK"

Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelen Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, "İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık" diye konuştu.

KOBİ'LER İLE MİMARLIK FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER

KOBİ'lerin yeniden işlerine başlamaları hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.

HASAR AĞIRSA YÜZDE 50 ARTIRIM

Acil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ'ler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1 buçuk milyon liraya çıkacak.

SIFIR FAİZLİ

Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi'nden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

FİNANSMAN MALİYETİNİ KOSGEB KARŞILAYACAK

KOSGEB, bu programdan 30 bin KOBİ'nin yararlanmasını ve 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedefliyor. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak.

KGF DEVREDE OLACAK

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi'ni kullanabilecek.

YORUMLAR
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Mustafa Varank, Kahramanmaraş, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan büyük hamle! 11 ilde depremde yıkılan işletmelere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlık'tan büyük hamle! 11 ilde depremde yıkılan işletmelere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanacak - Son Dakika
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