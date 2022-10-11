ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı

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ABD'den F-16 satışıyla ilgili kritik adım! Türkiye için getirilen 2 şart kaldırıldı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 gerginliğinde son olarak geçtiğimiz aylarda ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti .Bu şartlar arasında Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartlar bulunuyordu.

İKİSİ DE ÇIKARILDI

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.

ABD Temsil Meclisi ise Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeler yaptı. Bu şartlar arasında Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartlar bulunuyordu.

TÜRKİYE TAVRINI ORTAYA KOYMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklama Türkiye'nin tavrını net olarak ortaya koydu. Çavuşoğlu New York'ta ABD temaslarını değerlendirdiği ve canlı yayınlanan konuşmasında bir soru üzerine, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız... bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.