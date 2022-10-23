Bakan Nebati, "Esnafımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu: 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Bakan Nebati, "Esnafımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu: 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

23.10.2022 11:13

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilyonlarca esnaf, çiftçi ve sanatkarı yakından ilgilendiren Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bakan Nebati, "60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca esnaf, çiftçi ve sanatkarı ilgilendiren Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

100 MİLYAR LİRALIK DESTEK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" dedi.

Son dakika! Bakan Nebati 'Esnafımıza hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

Bakan Nebati'nin açıklamalarının tam hali şöyle:

"Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Son dakika! Bakan Nebati 'Esnafımıza hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

"YATIRIM KREDİSİNİN ÜST LİMİTİ 200 BİN TL'YE ÇIKARILMIŞTIR"

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

YORUMLAR (1)
  • Cahit Göktürk: sn bakan esnaf sanatkarlar odasına üye olanalra veriliyor bu kredi işini büyütene değil bizim hem esnaf odasına üyeyiz hemde ticaret sanayi odasına banka redi vermiyor şirketi kapatın diyor nasıl bir akıl bu hani büyüyecektik. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, 'Esnafımıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu: 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, "Esnafımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu: 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi - Son Dakika
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