Bakan Bilgin, EYT çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi: Aralık sonuna kadar bitirip Meclis'e getireceğimizi umuyorum - Son Dakika
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Bakan Bilgin, EYT çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi: Aralık sonuna kadar bitirip Meclis'e getireceğimizi umuyorum

13.12.2022 12:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili rakamların bir milyon sekiz yüz bin civarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BU KEZ RAKAM VERDİ

EYT'lilere yönelik düzenlemenin sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." yanıtını verdi.

"ARALIK SONUNA KADAR MECLİS'E GÖTÜRÜRÜZ DİYE UMUYORUM"

Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti: "EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."

SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "sendikalaşmaya yönelik çalışmaların" sorulması üzerine de işçilerin örgütlenme sürecine ilişkin, sendikalarla sürekli görüştüklerini söyledi.

Bu konuda, yönetmelikte bulunduğu halde uygulanmayan ve değiştirilmesi gereken hususlar olduğunu aktaran Bilgin, şöyle konuştu: "Biz, iş kolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren iş kolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa, ona göre iş kolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."

YORUMLAR (1)
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Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık sonuna kadar bitiririz Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık sonuna kadar bitiririz

Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, EYT çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi: Aralık sonuna kadar bitirip Meclis'e getireceğimizi umuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin, EYT çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi: Aralık sonuna kadar bitirip Meclis'e getireceğimizi umuyorum - Son Dakika
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