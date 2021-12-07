Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

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BİTCOİN TOPARLANIYOR! 50 BİN DOLAR SEVİYESİNE ÇIKTI

Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan büyük depremin ardından toparlanma başladı. Cumartesi günü yüzde 22'ye varan düşüşle 42 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, son toplarlanmanın ardından 50 bin dolar seviyelerine geri döndü.

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MEMURLAR, İŞÇİLER VE BAĞ-KUR'LULARIN YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zam oranında. SSK ve Bağ-Kur emekli ocak zammı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte merakla beklenen emekli ocak zammı tablosu!

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HURDA CİPLERİ 100 BİN LİRA İLE BAŞTAN YARATTI

Elazığ'da yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Sancar, çocukken antika araçlara büyük bir merak saldı. Yaşı ilerlediğinde merakı sevgiye dönüşen Sancar, 10 yıl önce hurda halde 1977 ve 1979 model iki cip alarak 100 bin lira masraf edip modern bir görünüme kavuşmalarını sağladı. Araçlarını iş yerinin garajında muhafaza edip gözü gibi bakan Sancar, gelen teklifleri de kabul etmiyor.

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ERDOĞAN, KATAR'LA 12 ANLAŞMAYA İMZA ATTI

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi. Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirecek 12 anlaşma imzalandığı duyuruldu.

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EKONOMİST DEMİR'İN İDDİASI: MOTORİN FİYATLARINA ZAM KAPIDA

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve durdurulamayan yükseliş başta akaryakıt ve gıda ürünlerinde halka zam olarak dönerken, ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına 70-85 kuruş aralığında zam geleceğini iddia etti.

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