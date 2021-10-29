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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri

29.10.2021 15:08
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri

Rekabet Kurumu tarafından 5 zincir markete 22 milyon TL ceza geldi, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zamlar hakkında açıklamalarda bulundu, gibi dünyada ve Türkiye'de ekonomide yaşanan gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçiye gelen trafik cezası şaşırttı, Rekabet Kurumu'nun ceza kestiği marketler itiraza hazırlanıyor gibi ekonomiye dair yaşanan gelişmelerden derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

REKABET KURUMU'NDAN 5 MARKET ZİNCİRE CEZA

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri

Son dakika! Rekabet Kurumu salgın sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma temsilcisinden sözlü savunma almıştı. Kurum, inceleme ve tespitler sonucunda zincir marketler hakkında idari para cezası uygulanmasını talep ederken karar bugün çıktı. Rekabet Kurumu tamamlanan fahiş fiyat soruşturması kapsamında zincir marketlere 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası verdi.

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RADARA YAKALANMAMAK İÇİM YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri

İstanbul'da, bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu. Bu kadarına da pes dedirten olay polisleri bile şaşkına uğrattı. Araç sahibi sürücüye ceza yağdı.Polisi bile şaşkına çeviren olay 26 Ekim'de Tuzla ilçesinde meydana geldi. İlçenin kente giriş çıkış güzergahlarında rutin uygulama ve kontrol noktaları oluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü saat 12.40 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol noktalarından birinde durdurulan M.Ç. idaresindeki kamyonda inceleme yapan polis, plakanın ileri geri ayrıldığını gördü.

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TESK BAŞKANI PALANDÖKEN ZAMLAR KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A'dan Z'ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu" sözlerine yer verdi. TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın en önemli maliyet kaleminin akaryakıt olduğunu ve bu nedenle esnafa ticari akaryakıt verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Akaryakıt kalemi esnafımızın en önemli maliyet kalemiyken, A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Son gelen zamlar esnafımızı çok zorlamaya başladı. Bu akaryakıt zamları, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyet kalemini artırarak kazancın azalmasına sebep oluyor.

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REKABET KURUMU'NUN KESTİĞİ CEZA SONRASI İTİRAZ YOLDA

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasını tamamlayarak BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesti. Karar kapsamında yaklaşık 520 milyon TL idari para cezası kesilen Migros Ticaret A.Ş., şirket aleyhine yöneltilen hususların kabul edilemez olduğunu belirtip, kararın iptali için yargıya gideceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın 'fahiş fiyatlar' nedeniyle 5 zincir markete müfettiş görevlendirmesinin ardından Rekabet Kurumu, söz konusu marketler ve tedarikçi firmalar hakkında soruşturma başlatmış ve temsilcilerin sözlü savunmasını almıştı. Kurum bugün itibarıyla ilgili soruşturmayı tamamlayıp nihai kararını açıkladı.

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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri

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