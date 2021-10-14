Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

14 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

PUTİN'DEN ARTAN DOLARA TEPKİ

Yükselişi engellenemeyen dolar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de isyan ettirdi. Washington'ın ulusal borcunu artırırken ABD'nin doları bir silah olarak kullandığını ifade eden Putin, "Şimdi herkes şu soruyu soruyor: Sırada ne var? ABD ekonomi yetkilileri bu devasa borçla ne yapacak? Ne yapacaklar, dolarda bir takım manipülasyonlar mı yapacaklar, değerini mi düşürecekler? ABD bindiği dalı kesiyor" ifadelerini kullandı.

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İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ ERDOĞAN VE BİDEN YORUMU

İngiltere'nin önemli gazeteleri arasında yer alan Financial Times, Türkiye ve ABD ilişkileri konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığı kullanıldı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da vurgu yapıldı.

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MERKEZ BANKASINDA 3 İSİM GÖREVDEN ALINDI, DOLAR FIRLADI

Dolar, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalara sert tepki verdi. Karardan önce 9,07'den işlem gören kur, kararla birlikte 9,18'e fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yeni günde de rekor seviyelere yakın seyreden dolar 9,16'dan işlem görüyor.

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TÜRK-İŞ BANKASININ 2022 ASGARİ ZAMMI ÇIKIŞI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı itibarıyla 2022'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmelerine başlayacak. Binlerce kişinin merakla beklediği zam pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" sözlerine yer verdi.

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VATANDAŞ MARKET FİYATLARINA İSYAN EDİYOR

Türkiye tarım ülkesi unvanını kaybetmek üzere. Son dönemde nohut, fasulye, pirinç, mercimek gibi ürünler yurt dışından ithal ediliyor. Bu ürünler dolar üzerinden ithal edildiği için kur yükseldikçe fiyatlar da artıyor. Hal böyle olunca olan yine vatandaşa oluyor.

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