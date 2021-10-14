Üye Girişi
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

14.10.2021 15:33
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

Dolar artışı Vladimir Putin'i isyan ettirdi... İngiliz gazetesi Erdoğan ve Biden ilişkisine farklı bir yorum yaptı... Dolar, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalara sert tepki verdi.... Ekonomi haberlerinde yaşanan tüm son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

14 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

PUTİN'DEN ARTAN DOLARA TEPKİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

Yükselişi engellenemeyen dolar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de isyan ettirdi. Washington'ın ulusal borcunu artırırken ABD'nin doları bir silah olarak kullandığını ifade eden Putin, "Şimdi herkes şu soruyu soruyor: Sırada ne var? ABD ekonomi yetkilileri bu devasa borçla ne yapacak? Ne yapacaklar, dolarda bir takım manipülasyonlar mı yapacaklar, değerini mi düşürecekler? ABD bindiği dalı kesiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >

İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ ERDOĞAN VE BİDEN YORUMU

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

İngiltere'nin önemli gazeteleri arasında yer alan Financial Times, Türkiye ve ABD ilişkileri konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığı kullanıldı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da vurgu yapıldı.

Haberin detayları için tıklayın >

MERKEZ BANKASINDA 3 İSİM GÖREVDEN ALINDI, DOLAR FIRLADI

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

Dolar, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalara sert tepki verdi. Karardan önce 9,07'den işlem gören kur, kararla birlikte 9,18'e fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yeni günde de rekor seviyelere yakın seyreden dolar 9,16'dan işlem görüyor.

Haberin detayları için tıklayın >

TÜRK-İŞ BANKASININ 2022 ASGARİ ZAMMI ÇIKIŞI

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı itibarıyla 2022'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmelerine başlayacak. Binlerce kişinin merakla beklediği zam pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" sözlerine yer verdi.

Haberin detayları için tıklayın >

VATANDAŞ MARKET FİYATLARINA İSYAN EDİYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

Türkiye tarım ülkesi unvanını kaybetmek üzere. Son dönemde nohut, fasulye, pirinç, mercimek gibi ürünler yurt dışından ithal ediliyor. Bu ürünler dolar üzerinden ithal edildiği için kur yükseldikçe fiyatlar da artıyor. Hal böyle olunca olan yine vatandaşa oluyor.

Haberin detayları için tıklayın >

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021

Vilademir Putin, Joe Biden, Ekonomi, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti Muharrem İnce'nin 20:03 Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü? İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek 19:18 Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi         
21:30
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı         
19:50
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi         
16:54
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 21:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement