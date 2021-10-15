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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021

15.10.2021 14:08
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı'na sigaradan ve otomotivden alınan vergiyi arttırma yetkisi verildi... 2022 bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak bekleniyor... Ekonomi haberlerinde yaşanan tüm son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

15 Ekim 2021 tarihli tüm son dakika Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gelişmeleri haberimizde.

2022 BÜTÇE KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalar yaptı. "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır" açıklamasında bulunurken, bütçede aslan payının eğitime ayrıldığını belirtti. Oktay 2022 bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak beklendiğini söyledi.

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AZERBAYCAN İLE 11 MİLYAR METREKÜPLÜK İLAVE DOĞAL GAZ ANLAŞMASI YAPILDI

Türkiye'nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldığını açıkladı.

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MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63'e çıkarıldı.

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SİGARA VE OTOMOBİL VERGİSİNDE YENİ KARAR ÇIKTI

TBMM'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı söz konusu vergileri 3 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak. Diğer taraftan aynı vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

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Azerbaycan, Doğal gaz, Ticaret, Ekonomi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


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