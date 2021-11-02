Üye Girişi
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

02.11.2021 17:31
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Market zincirlerine verilen cezaya karşı çıkıldı, popüler dizi kripto para dünyasına da girdi gibi son 24 saat içinde ekonomik gelişmelerden derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Bugünlerde otomobil almak isteyenler 2003 yılına geri dönmeli, Halk ekmeğe gelen zam İstanbulluları etkilemeyecek gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

SAFRAN HASADI BAŞLADI, GRAMI 50 LİRADAN SATILIYOR

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir gün olsun terk etmeyen Ali Gök'ün ektiği safranlar çiçek açtı. Sezonun ilk hasadını yapan Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.

Haberin detayları için tıklayın >

ZİNCİR MARKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATLARA VERİLEN CEZAYA TEPKİ GELDİ

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), zincir marketlere yönelik soruşturma sonucu verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin ve çok yüksek cezalara maruz bırakılmasının, ekonomik kayıp olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Haberin detayları için tıklayın >

KRİPTO PARA PİYASASINDA YENİ VURGUN

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Son günlerde ilgi odağı olan Squid Game dizisinden ilham alınarak ortaya çıkarılan Squid token, yatırımcılarını bu sefer üzdü. Piyasaya çıktıktan bir hafta sonra yüzde 110 bin değer kazanan SQUID'in değeri sıfırlandı, siteye erişim engellendi.

Haberin detayları için tıklayın >

HALK EKMEK'E İSTANBUL'DA ZAM YOK

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira olduğunu belirten Ongun, maliyet artışlarına rağmen zam yapılmayacağını söyledi.

Haberin detayları için tıklayın >

ŞİMDİ OTOMOBİL ALMAK İÇİN 2003 YILINA DÖNMEK GEREKİYOR

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Araç sahibi olmak ise gittikçe zorlaşmakta. Bu durum asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamayla daha iyi anlaşılıyor. 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında bu 41 kata kadar geriledi. 2021 yılında ise bu rakam 104'e çıktı. Böylece, otomobil fiyatları ve asgari ücret arasındaki denge 2003 seviyesine geri döndü.

Haberin detayları için tıklayın >

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

İkinci El Otomobil, Kripto Para, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum 17:26 Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelmişti 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelmişti Son Dakika! 17:06 Son Dakika! "Biontech'te 3. doza gerek yok" diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar 16:58 Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı 16:03 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:31 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:23 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
17:09 Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi!
16:55 Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
16:44 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
16:05 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi!         
17:10
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı         
16:59
2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü         
16:45
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu         
16:24
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı         
16:06
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye kayıtsız kalınan görüntülere soruşturma Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye kayıtsız kalınan görüntülere soruşturma         
15:23
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 17:42:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement