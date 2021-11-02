Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Bugünlerde otomobil almak isteyenler 2003 yılına geri dönmeli, Halk ekmeğe gelen zam İstanbulluları etkilemeyecek gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

SAFRAN HASADI BAŞLADI, GRAMI 50 LİRADAN SATILIYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir gün olsun terk etmeyen Ali Gök'ün ektiği safranlar çiçek açtı. Sezonun ilk hasadını yapan Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.

Haberin detayları için tıklayın >

ZİNCİR MARKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATLARA VERİLEN CEZAYA TEPKİ GELDİ

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), zincir marketlere yönelik soruşturma sonucu verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin ve çok yüksek cezalara maruz bırakılmasının, ekonomik kayıp olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Haberin detayları için tıklayın >

KRİPTO PARA PİYASASINDA YENİ VURGUN

Son günlerde ilgi odağı olan Squid Game dizisinden ilham alınarak ortaya çıkarılan Squid token, yatırımcılarını bu sefer üzdü. Piyasaya çıktıktan bir hafta sonra yüzde 110 bin değer kazanan SQUID'in değeri sıfırlandı, siteye erişim engellendi.

Haberin detayları için tıklayın >

HALK EKMEK'E İSTANBUL'DA ZAM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira olduğunu belirten Ongun, maliyet artışlarına rağmen zam yapılmayacağını söyledi.

Haberin detayları için tıklayın >

ŞİMDİ OTOMOBİL ALMAK İÇİN 2003 YILINA DÖNMEK GEREKİYOR

Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Araç sahibi olmak ise gittikçe zorlaşmakta. Bu durum asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamayla daha iyi anlaşılıyor. 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında bu 41 kata kadar geriledi. 2021 yılında ise bu rakam 104'e çıktı. Böylece, otomobil fiyatları ve asgari ücret arasındaki denge 2003 seviyesine geri döndü.

Haberin detayları için tıklayın >