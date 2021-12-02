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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi Elvan'dan devraldı Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi Elvan'dan devraldı Açıklaması

02.12.2021 16:04
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi Elvan'dan devraldı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devralan Nureddin Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devralan Nureddin Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak." dedi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Nebati, buradaki konuşmasında, "Makamlar gelip geçici. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvendiği için teşekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize böyle bir makamda hizmet etmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bundan sonra inşallah bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Salgının en yoğun dönemini büyük bir başarıyla geride bıraktıklarına işaret eden Nebati, Türkiye'nin salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Nebati, ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek, bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır."

Artık "işçinin de kendisini patron olarak hissettiği" bir söylem geliştirdiklerini anlatan Nebati, sabit gelirlilerin, emeklilerin enflasyona ezdirilmemesinin, iş dünyasının ihtiyaçlarının hızlı ve proaktif şekilde karşılanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

"Öngörülebilir bir piyasanın daha anlam kazandığı adımlar atacağız"

Nebati, insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışı benimseyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru olacağız, şeffaf olacağız, öngörülebilir bir piyasanın, ekonominin daha anlam kazandığı adımlar atacağız. Kafalarda oluşabilecek her türlü kuşkunun giderildiği, atılacak adımların paydaşlarıyla sürekli olarak birlikte karar alındığı, yönetişimin en üst seviyede olduğu, gerek milletvekillerimizle gerek içinden geldiğim iş dünyasıyla, çalışanlarla mutlak suretle her türlü görüş alışverişin en yoğun olarak yaşandığı bir dönemi hep beraber gerçekleştireceğiz."

"Güçlü, güvenilir, kararlı, iradeli ve ilgili tüm kurum kuruluşların tamamının eşgüdüm içinde çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı ve bu adımların uygulanması noktasında da her türlü özverinin ortaya konduğu süreci hep birlikte yaşayacağız." diyen Nebati, millete layık olma düsturuyla çalışacaklarına dikkati çekti.

Nebati, bakan yardımcılığı görevinde bulunduğu 3,5 yıl boyunca hem Berat Albayrak hem de Lütfi Elvan'ın ekibiyle net bir iletişim kurduklarını vurguladı.

Bundan sonra da işleri aynı kararlılıkla yürüteceklerini dile getiren Nebati, Elvan'a teşekkür etti.

"Hazine kasamızı tarihi yüksek seviyede teslim ediyoruz"

Elvan da 10 Kasım 2020'de göreve başladığını anımsatarak, göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını ve öngörülebilirliği daha da artırmak için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Kamu maliyesi alanında, tüm giderleri, gelirleri ve oluşabilecek riskleri baştan aşağı gözden geçirdiklerini anlatan Elvan, kalıcı gelirleri artırıcı ve giderleri azaltıcı pek çok önlem aldıklarını ve 2021 yılı bütçesinde yüzde 4,3 olarak belirlenen bütçe açığını, yüzde 3,5'e çekme kararı aldıklarını ifade etti.

Elvan, yıl boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine yönelik yaptıkları destekler hariç, mali disiplinden asla vazgeçmediklerine işaret ederek, "Bu yıl sonu itibarıyla muhtemelen yüzde 2 civarında bir bütçe açığı öngörüyoruz. Bununla da yetinmeyip inşallah bu yıl faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz." dedi.

Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde Hazinemiz piyasadan 155 milyar lira daha az borçlandı. Enflasyonla mücadeleye destek vermek ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için 150 milyar liranın üzerinde gelirimizden feragat ettik. Hazine kasamızı da tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle Sayın Bakanı'mıza teslim ediyoruz."

Yüksek büyüme performansına rağmen cari dengede de çok önemli iyileşmeler sağladıklarını dile getiren Elvan, bu yılı yüksek büyüme performansına rağmen milli gelirin yüzde 1'i civarında bir cari açıkla kapatacaklarını kaydetti.

Elvan, istihdamın da 2020'nin ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Böylece Türkiye, OECD üyeleri arasında salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini telafi edebilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. İşte sahip olduğumuz bu bütüncül bakış açısı, güçlü bir büyüme performansını da beraberinde getirdi." diye konuştu.

"Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek bir kuruşunu dahi israf etmedik"

Görev alanına giren her konuda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarına değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesi tarafında, çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu bırakıyorum. Vatandaşımızdan aldığımız verginin, tek bir kuruşunu dahi israf etmedik, yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip, bu makamı emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Devlet Planlama Teşkilatında yetişmiş bir bürokrat olarak, bugüne kadar tüm konulara hep teknik açıdan yaklaşmaya çok büyük özen gösterdim."

Elvan, birlikte çalıştığı bakan yardımcılarına, genel müdürlere, bakanlık personeline, mesai arkadaşlarına ve kendi ailesine teşekkür etti.

Görevi devralan Bakan Nebati'ye de başarılar dileyen Elvan, sözlerini "Makamlar gerçekten gelip geçici, önemli olan devletin devamlılığıdır." diyerek sonlandırdı.

Devir teslim sırasında her iki bakan da birbirlerine çiçek takdim etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi Elvan'dan devraldı Açıklaması

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi Elvan'dan devraldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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