Gaziray'ı hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazianteplilere güzel haber: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak - Son Dakika
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Gaziray'ı hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazianteplilere güzel haber: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak

05.11.2022 18:23

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anteplilere de güzel bir haber verdi. Erdoğan banliyö hattı olan Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda 70 fabrikanın toplu açılış törenini yaptı. Tören alanına bugün hizmete açılan Gaziray ile alana gelen Erdoğan, 60 binden fazla vatandaşa seslendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazianteplilere bir müjde verdi.

"TEMİZ PARA ARIYORMUŞ"

Konuşmasına muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD, İngiltere ve Almanya ziyaretlerini eleştirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ülkenin, milletin hayrına bir iş yapacak. Döndüğünde bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şey yok. Temiz para arıyormuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"Bizleri coşku ile bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı sevgilerimi yolluyorum. Rabbim'e bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Sordum İstasyon Meydanı'nda kaç bin Antepli var. Remsi rakam verdiler. Şu anda 60 bin kişi var, gelişler devam ediyor dediler. Biz vesayetin oyunlarını sizlerle beraber bozduk. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı beraber direndik. Velhasıl Türkiye Yüzyılı için gereken temeli birlikte attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizi hayallerine kavuşturmaya hazırlanırken yine Antep'te sizlerle beraber yola çıkıyoruz. Gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? 2023'e hazır mısınız?"

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"Buraya Gaziray'la geldik. Gaziray'ın yer altından geçen 5 km'lik üzerini belediyemiz spor ve süs havuzlarıyla düzenledi. Bu güzel parkın da hayırlı olmasını diliyorum. İlk evim kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. İş yerim kapsamında da 500 iş yeri yapılacak. Yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"SES YOK GÜRÜLTÜ YOK"

"Az önce Gaziray'la gelirken ses yok, gürültü yok, uzun yolu yavrularımızla kat ettik. Gaziantep'e bugüne kadar 52.5 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi."

YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan Gaziray'ın tarihi bir yatırım olduğunu belirterek yılbaşına kadar ulaşımın ücretsiz olacağını da açıkladı.

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SON DAKİKA: Gaziray'ı hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazianteplilere güzel haber: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak - Son Dakika
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